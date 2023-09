НИУ ВШЭ и ЦЭПП МЧС России будут готовить психологов для работы с участниками СВО и их семьями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики и Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России разработали образовательный проект повышения профессиональной квалификации «Теория и практика психологической помощи при последствиях травматического и хронического стресса». Он построен по модульной системе и предусматривает подготовку как профессиональных психологов, так и других специалистов, которые смогут повысить понимание того, что происходит с человеком, попадающим в экстремальные условия, и как можно такому человеку оказать первую помощь. Сохранение и восстановление психического здоровья и психологического благополучия участников СВО и членов их семей напрямую связано с качеством жизни, возможностью полноценной самореализации, а значит, является приоритетной задачей для государства и общества. Государство прилагает усилия для создания системы оказания психологической помощи ветеранам боевых действий. В частности, Министерством здравоохранения РФ ведется работа по организации условий для оказания психологической помощи на базе лечебных учреждений, продолжают свою работу ведомственные психологические службы силового блока, создан и начал свою работу Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». «Прошлым летом у нас с коллегами по силовому блоку возникла идея — разработать небольшой компактный курс, который давал бы представление нашим специалистам об основах работы с травматическим стрессом, систематизировал бы эту информацию и предлагал практические инструменты», — рассказывает директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Очень быстро такой курс был сделан, апробирован и запущен в образовательное пространство ведомства. Дальше тот опыт и знания, которые были интегрированы в этот курс, необходимо было сделать как можно более доступными.

«Сегодня на первое место выходит тема тревожности. И это не случайно, ведь нам выпало жить в эпоху перемен. Очень ярко мы это ощутили во время пандемии, когда вдруг огромное количество людей оказались в непривычной для себя ситуации: вроде бы ничего страшного не происходит — все сыты, здоровы, мы просто поменяли образ жизни. Но какому же количеству людей было от этого плохо. Удивительная особенность психических расстройств и психологических проблем: у человека ничего не болит, но качество жизни тотально снижается — ничего не хочется делать, никуда не хочется идти, человек испытывает тревогу, дискомфорт практически во всех сферах жизни. И мы как профессионалы задали себе вопрос: что специалисты нашей профессии могут предложить, чтобы снизить бремя такой нагрузки стресса на здоровье?»

С другой стороны, в департаменте психологии факультета социальных наук ВШЭ также обсуждали, какой вклад университет может сделать в поддержку психологического благополучия общества. «Опираясь на известные нам научные данные, данные исследований и по Российской Федерации, и по другим странам во время военных конфликтов, мы сформулировали для себя задачу — расширение осведомленности как специалистов, так и населения о феноменах, связанных с травматическими расстройствами и стрессовыми расстройствами. Соответственно, появилась цель создать такой образовательный продукт, который позволил бы быстро и эффективно повысить эту осведомленность в максимально широком охвате. Разумеется, встал вопрос о том, кто мог бы быть содержательными лидерами такого образовательного продукта», — рассказывает Мария Чумакова, руководитель департамента психологии, заместитель декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ. В результате был объединен содержательный опыт, который накоплен за два десятилетия психологической службой МЧС России, с образовательными, научными и технологическими возможностями, которые есть у Высшей школы экономики. Преимуществами программ нового образовательного проекта являются удобный формат обучения, доступ к электронным ресурсам и библиотекам НИУ ВШЭ и ЦЭПП МЧС России. Формат обучения построен по модульному принципу: каждый модуль представляет собой отдельный образовательный продукт и может быть включен как элемент программы переподготовки. Слушатели могут осваивать отдельные модули программы — по 16–24 часа каждый — с выдачей за каждый модуль удостоверения о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца. После освоения программы в полном объеме (280–300 часов) может выдаваться диплом о профессиональной переподготовке. Программа обучения включает такие модули, как: «Работа психолога с состояниями, возникшими вследствие травматического стресса»; «Оказание психологической помощи при острых стрессовых реакциях»; «Основные аспекты психологической помощи при проявлениях расстройства адаптации»; «Кризисное дистанционное консультирование»; «Психологическая помощь при переживаниях утраты»; «Психологическая помощь детям при хроническом и травматическом стрессе»; «Психологическая помощь при последствиях травматического стресса: расширенный курс». Весь материал новой программы верифицирован с точки зрения современных достижений науки и практики, а также действующих нормативных и методических материалов, а объединение богатого опыта психологической службы МЧС России и современных образовательных технологий НИУ ВШЭ гарантирует качественный результат, считают авторы программы. Лекторами выступают ведущие специалисты психологической службы МЧС России, имеющие огромный практический опыт, этим обусловлен акцент на практических занятиях. «Тема работы с последствиями травматического стресса очень сложная и деликатная, — говорит Юлия Шойгу. — Специалистам нужно уметь с этим работать, поэтому наш проект рассчитан прежде всего на подготовку психологов. Однако целевой аудиторией проекта являются не только профессиональные психологи, но и специалисты помогающих профессий: социальные и медицинские работники, добровольцы-волонтеры и сотрудники органов администрации и госструктур». Для неспециалистов предлагается несколько модулей, которые, с одной стороны, повышают понимание и осведомленность о том, что происходит с человеком, попавшим в экстремальные условия, и как можно такому человеку оказать первую помощь — и физическую, и психологическую. «Нам представляется, что это очень важное знание для максимально широкого круга людей, потому что ветераны СВО, члены их семей контактируют в рамках своей жизни и с учителями, и с врачами, и с социальными работниками, да и просто с соседями по лестничной площадке; и для нас очень важно повысить понимание обычными людьми тех состояний и тех психологических сложностей и затруднений, с которыми сталкивается эта категория населения», — поясняет Мария Чумакова. С другой стороны, в цикле есть блок модулей, ориентированных непосредственно на специалистов, работающих с ветеранами СВО и членами их семей. Эти профессионально ориентированные модули дают углубленное понимание феноменологии, причин и последствий стрессовых расстройств и кризисных состояний, а также дают профессионально важную информацию о методиках и технологиях поддержки и сопровождения людей, испытывающих подобные состояния. Мария Чумакова отмечает, что целевой аудиторией этого блока станут как психологи, так и другие профильные специалисты — например, социальные работники, медики, то есть те профессионалы, в чьи непосредственные задачи входит реабилитация людей, испытавших травматизацию или кризисные переживания. Обучение будет проходить в заочной (практические задания отрабатываются самостоятельно, преподаватели — ведущие эксперты — предоставляют обратную связь и отвечают на вопросы), гибридной форме (практические кейсы могут быть отработаны очно или в формате вебинара) и очной. «Выбор дистанционного формата образовательного продукта отражает нашу миссию — донесение этого контента непосредственно до коллег в регионах, чтобы они могли быстро и без отрыва от основной деятельности получить так необходимые им знания и компетенции из рук тех специалистов, которые обладают максимально объемным опытом в этой области в России», — говорит Мария Чумакова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI