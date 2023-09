На кафедре теоретической физики МФТИ появилась возможность сдать экзамены теорминимума Ландау

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Сдать экзамены может любой желающий студент и даже школьник. Для этого нужно выбрать преподавателя, связаться с ним и договориться о дате, времени и месте проведения экзамена.

Теоретический минимум Ландау — это набор экзаменов, который сдавали ученики Льва Ландау ему самому, а следующие поколения физиков-теоретиков — его ученикам. Впервые профессор принял экзамены по Теоретическому минимуму 90 лет назад — в 1933 году.

Экзамен будет приниматься сотрудниками кафедры, сдавшими теоретический минимум либо в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау, либо в Институте физических проблем им. П. Л. Капицы, либо в Институте теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова. Сдача экзамена будет проходить очно на кафедре в присутствии двух экзаменаторов, при этом на решение поставленных задач отводится два часа. За основу будет взята программа экзамена в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау с сайта http://theorminimum.itp.ac.ru/

Сдача теоретического минимума дает ряд преимуществ:

– Сдача второго, третьего, четвертого или пятого тома курса Ландау и Лифшица позволяет поступить в магистратуру ЛФИ без экзаменационных испытаний (в случае если студент из другой Школы МФТИ, вопрос будет решаться руководством кафедры с руководством соответствующей Школы).

– Сдача второго, третьего и пятого томов позволяет не сдавать задания соответственно по теории поля, квантовой механике и статистической физике, а также получить допуск до соответствующего экзамена с отметкой 10 за работу в семестре.

– Сдача теоретического минимума по соответствующему предмету показывает, что студент его освоил глубоко и способен решить фактически любую из стандартных задач по данной теме, а потому позволяет ему заниматься теоретической физикой под научным руководством сотрудников кафедры и не только.

Список преподавателей, принимающих экзамен, опубликован на странице кафедры.

