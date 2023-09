Медиафорум «Игры разума» соберет студенческие СМИ со всей страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management

С 21 по 23 сентября в Красноярске пройдет медиафорум для студенческих СМИ «Игры разума», организованный Минобрнауки России. В этом году тематика выезда – укрепление межнациональных отношений.

До 15 июня студенческие команды со всей страны подавали заявки и выполняли задания предварительного отбора, чтобы получить право принять участие в очном этапе форума.

Команда медиа-клуба «General Press SUM» Государственного университета управления достойно прошла отборочный тур и заслужила право стать участниками форума. Каждый день обучения ребята будут освещать в социальных сетях, чтобы каждый смог почувствовать себя участником форума.

В программу входит не только образовательный блок, включающий лекции, мастер-классы и семинары от экспертов и блогеров, но и культурный и рекреационный блок, в рамках которого пройдут экскурсии, пресс-туры и «открытый диалог». Также планируется проведение соревнования среди студенческих СМИ.

Команда GPS набирает новых участников. Если вы хотите попробовать себя в медиа сфере и присоединиться к команде, обращайтесь к руководителю медиа клуба Екатерине Лавровой.

