В МФТИ пройдет тренинг для кураторов по развитию лидерских качеств и навыков выстраивания командной работы

В субботу, 16 сентября, Проектный офис тренингов предпринимательских компетенций приглашает кураторов на интерактивный тренинг по лидерству и управлению командой от ISLA — оператора акселерационных программ для предпринимателей и корпораций, партнера ТилТеха, Сколково, ВкусВилла и ХимРара.

На тренинге вместе с исполнительным директором ISLA, Дмитрием Разбегаевым, участники обсудят и отработают:

Что такое команда проекта

Распределение ролей в команде, какие они бывают и на что обращать внимание

Стили лидерства в команде

Что такое ситуационное лидерство?

Как учитывать динамику развития команды во времени

Признаки успешных и неуспешных команд

Как выстроить коммуникацию внутри команды

Групповые эффекты и как они влияют на эффективность команды

Как работать с командой

Также для участников тренинга Проектный офис тренингов подготовил призы: самых активных кураторов ждет крутой мерч Физтеха и Платформы студенческого технологического предпринимательства, а на самом тренинге раскроются подробности эксклюзивного конкурса с подарками на порядок выше.

Время: 16 сентября, 15:00

Место: Общежитие №12, каб. 1307

Вся актуальная информация и новости тренинга, а также общение с организаторами, друг с другом и подробности конкурса – в чате тренинга.

