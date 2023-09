В гостях у Политеха – Шанхайский университет инженерных наук

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 сентября Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетила представительная делегация из Шанхайского университета инженерных наук (КНР, далее – SUES), нашего партнёра с 2016 года , во главе с заместителем председателя Совета университета Ши Цзяньюнем.

Целью этого визита стало развитие сотрудничества не только в области обмена студентами и преподавателями, но и в сфере науки. В частности, представители китайского университета выразили интерес к разработкам в области механики и исследования материалов.

«Наши университеты сотрудничают долго и плодотворно. Существует студенческая мобильность, которая, к сожалению, из-за пандемии уменьшилась. Но мы рады развивать наше взаимодействие дальше, с большей заинтересованностью», – приветствовала делегацию заместитель начальника Управления международного образования Алла Мазина. – В Политехническом университете более трёхсот магистерских программ и 90 программ аспирантуры, и мы надеемся, что преподаватели из вашего университета также захотят вести у нас лекции на английском языке».

Стороны запланировали не только увеличение обменов не только по линии бакалавриата и магистратуры, но и аспирантуры. Также обсуждались совместные научные исследования, соруководство аспирантами, участие SUES в программе «Приглашённый профессор», реализуемой в СПбПУ.

«Мы хотим развить наше межвузовское взаимодействие. Поскольку Шанхай является городом-побратимом Санкт-Петербурга, мы можем опираться на сотрудничество наших городов и стран. Надеемся, что в будущем нам удастся расширить партнёрство в области науки, благодаря этой встрече», – отметил заместитель председателя Совета Шанхайского университета инженерных наук Ши Цзяньюн.

Визит делегации продолжился знакомством с научно-техническим потенциалом университета – посещением Лаборатории лёгких материалов и конструкций и Суперкомпьютерного центр «Политехнический».

