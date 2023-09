Встреча ректоров МГУ имени М.В.Ломонсоова и Госуниверситета штата Минас Жерайс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

12 сентября ректор МГУ академик В.А. Садовничий встретился с делегацией Государственного университета штата Минас Жерайс (Бразилия) во главе с ректором Сандрой Алмейдой.

В.А. Садовничий рассказал гостям о Московском университете: о его истории, филиалах и международном сотрудничестве. Он отметил, что МГУ является крупнейшим вузом в России, занимает ведущие позиции в российских и мировых рейтингах, а также активно сотрудничает с Бразилией и другими странами Латинской Америки. Одним из форматов сотрудничества, как подчеркнул Виктор Антонович, стали форумы ректоров и президентов иберо-американских и российских университетов, в которых принимали участие, в том числе, и представители вузов Бразилии.

Обращаясь к теме сотрудничества факультетов МГУ с бразильскими коллегами, Виктор Антонович рассказал, что на факультете психологии проводятся совместные лекции, открытие уроки и научно-просветительские мероприятия, расширяется спектр научных исследований в областях нейропсихологии, киберпсихологии, психологии взаимодействия в социальных сетях. Студенты филологического факультета имеют возможность изучать португальский язык на кафедре иберо-романского языкознания. На факультете глобальных процессов Бразилия изучается в контексте БРИКС. На факультете создана Ассоциация научно-образовательных центров стран БРИКС, которая является площадкой для общения и взаимодействия академического сообщества стран БРИКС и обсуждения актуальных проблем сотрудничества.

Сандра Алмейда выразила искреннюю благодарность В.А. Садовничему за возможность посетить Московский университет и выразила восхищение великолепием Главного здания МГУ. Стороны обсудили возможности и форматы научного и образовательного сотрудничества, академической мобильности.

