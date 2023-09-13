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Воспользуйтесь эквайрингом на специальных условиях в рамках акции Банка «РОССИЯ»!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

13.09.2023

Воспользуйтесь эквайрингом на специальных условиях в рамках акции Банка «РОССИЯ»!

Банк «РОССИЯ» проводит специальную акцию по эквайрингу для новых клиентов — микро- и малых предпринимателей.

До 1 декабря 2023 года комиссия по договору эквайринга будет составлять 1%.

Акция действует для клиентов при соблюдении ряда условий:

  • • Заключение договора эквайринга. 
  • • Вид деятельности предприятия не включает сферу ЖКХ, госуслуг, налогов и сборов, почтовых сервисов. 
  • • Предприятие включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru.

Узнать об услугах и предложениях Банка в сфере эквайринга можно на сайте.

За более подробной информацией обратитесь в офисы Банка или в круглосуточный Контактный центр по телефону: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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