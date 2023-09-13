Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Воспользуйтесь эквайрингом на специальных условиях в рамках акции Банка «РОССИЯ»!

Банк «РОССИЯ» проводит специальную акцию по эквайрингу для новых клиентов — микро- и малых предпринимателей.

До 1 декабря 2023 года комиссия по договору эквайринга будет составлять 1%.

Акция действует для клиентов при соблюдении ряда условий:

• Заключение договора эквайринга.

• Вид деятельности предприятия не включает сферу ЖКХ, госуслуг, налогов и сборов, почтовых сервисов.

• Предприятие включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru.

Узнать об услугах и предложениях Банка в сфере эквайринга можно на сайте.

За более подробной информацией обратитесь в офисы Банка или в круглосуточный Контактный центр по телефону: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).