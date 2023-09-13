Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Воспользуйтесь эквайрингом на специальных условиях в рамках акции Банка «РОССИЯ»!
Банк «РОССИЯ» проводит специальную акцию по эквайрингу для новых клиентов — микро- и малых предпринимателей.
До 1 декабря 2023 года комиссия по договору эквайринга будет составлять 1%.
Акция действует для клиентов при соблюдении ряда условий:
- • Заключение договора эквайринга.
- • Вид деятельности предприятия не включает сферу ЖКХ, госуслуг, налогов и сборов, почтовых сервисов.
- • Предприятие включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru.
Узнать об услугах и предложениях Банка в сфере эквайринга можно на сайте.
За более подробной информацией обратитесь в офисы Банка или в круглосуточный Контактный центр по телефону: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.