Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Воспользуйтесь эквайрингом на специальных условиях в рамках акции Банка «РОССИЯ»! Банк «РОССИЯ» проводит специальную акцию по эквайрингу для новых клиентов — микро- и малых предпринимателей. До 1 декабря 2023 года комиссия по договору эквайринга будет составлять 1%. Акция действует для клиентов при соблюдении ряда условий: • Заключение договора эквайринга.

• Вид деятельности предприятия не включает сферу ЖКХ, госуслуг, налогов и сборов, почтовых сервисов.

• Предприятие включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru. Узнать об услугах и предложениях Банка в сфере эквайринга можно на сайте. За более подробной информацией обратитесь в офисы Банка или в круглосуточный Контактный центр по телефону: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI