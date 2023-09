12.09.2023 Korczówka Kolonia Primer Ministro Mateusz Morawiecki: jesteśmy od tego, żeby chronić polski rynek, polskiego rolnika i polską wieś

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ukraińskie zboże nie wjedzie do Polski

Nie pozwolimy na zalew Polski przez ukraińskie zboże. Okazaliśmy serce dla naszych sąsiadów z Ukrainy, kiedy najbardziej potrzebowali pomocy. W dalszym ciągu wspieramy ukraińskich uchodźców oraz zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. Natomiast dla naszego rządu kluczowy jest interes polskich rolników i o niego walczymy. Dlatego utrzymamy po 15 września zakaz wwozu niektórych produktów rolnych z Ukrainy, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Wprowadziliśmy mechanizmy, które umożliwiają kontrolowany tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Dzięki temu plony naszych rolników są bezpieczne.

– Albo Unia Europejska za 3 dni, na nasze żądanie, przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej, albo my sami, jednostronnie, wdrożymy takie rozwiązania, jakie już zresztą wdrożyliśmy w połowie kwietnia dla och rony polskiego rynku – primer ministro de powiedział, Mateusz Morawiecki.

Rządowe wsparcie dla productów rolnych

El primer ministro Mateusz Morawiecki spotkał się w Kosowie Lackim z przedsiębiorcami z sektora rolnego. Tematem rozmów była między innymi wysoka jakość produktów żywnościowych. Polskie przedsiębiorstwa korzystają z nowoczesnych technologii najwyższej jakości i z odpowiednimi certyfikatami. W tym roku mamy szansę osiągnąć rekord w polskim eksporcie – por 50 millones de euros.

– To właśnie dzięki polskim rolnikom, polskim przetwórcom rolnym i producentom rolnym okazało się, że my bezpieczeństwo żywnościowe rzeczywiście mamy zapewnione – podkreślił szef rządu.

Wspieramy polskich przedsiębiorców

Wspieramy polskich przedsiębiorców w trudnych sytuacjach. W związku z zawirowaniami na rynku mleka, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przeprowadzi skup masła oraz mleka w proszku.

– Teraz mamy do czynienia z zawirowaniami na rynku mleka, dlatego dzisiaj rozmawialiśmy z prezesem jednej z największych polskich firm mleczarskich – Mlekovity, o tym skupie – o skupie masła i mleka w proszku. I ten skup rząd polski powierzył w ręce Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – poinformował primer ministro Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów powiedział o rozwiązaniu, które ma wspierać konkurencyjność przedsiębiorców na polskim rynku. Tylko 20% artykułów (w tym produktów rolnych) może być prezentowane w diskontach lub supermercadoach pod ich markami własnymi. Pozostałe 80% musi być prezentowane pod marką productoresta. Umożliwia to polskim producentom przebicie się ze swoją marką na rynek krajowy, a także zagraniczny.

– Jeden z przedsiębiorców przypomniał o niezwykle ważnym przepisie. Mogę z tego miejsca powiedzieć, że będziemy nie tylko starali się jak najlepiej wyegzekwować ten przepis, ale może nawet wzmocnić – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Dbamy o polskich rolników

Szef polskiego rządu spotkał się z rolnikami w Korczówce-Kolonii. Rozmowy dotyczyły wyzwań, z którymi mierzą się polscy rolnicy.

– Niezależnie od tego, jaka klęska nawiedzi rolników, polską wieś nie będziemy chowali głowy w piasek. My pokazywaliśmy, że jesteśmy z rolnikami na dobre i na złe – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nasz rząd konsekwentnie, od 8 lat, prowadzi politykę, która wspiera polską wieś. Przykładowe działania:

Wprowadziliśmy dopłaty do sprzedanej pszenicy, które wynoszą nawet 3 025 PLN do hektara. Rolnik za sprzedaż tony pszenicy zarobi około 1 400 PLN. Dzięki naszej polityce, możliwe są również dopłaty do pozostałych zbóż.

Desde 2023 roku 97% gospodarstw o ​​wielkości do 50 ha, otrzymuje dopłaty powyżej średniej unijnej.

Sworzyliśmy system dopłat do nawozów i rozwinęliśmy dopłaty do paliwa rolniczego.

Chronimy uprawy przed różnymi warunkami pogodowymi. Wprowadziliśmy ubezpieczenia upraw rolnych.

W latach 2018-2019 przeznaczyliśmy około 4,5 mld zł na pomoc dla rolników w związku z suszą.

Dzięki naszym działaniom, rolnicy mogą bez limitów i na korzystnych warunkach finansowych sprzedawać żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie bezpośrednio konsumentom.

Zwiększyliśmy na lata 2021-2022 około 650 millones de zł środki dla rolników, które mogły być przeznaczone m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększyliśmy limit środków na scalenie gruntów z 285 millones de euros a 423 millones de euros.

MIL OSI