УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ И МВФ Совместное заявление директора-распорядителя МВФ и президента Всемирного банка

Source: IMF – News in Russian

7 сентября 2023 г.

Вашингтон, О.К: Kристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, и Аджай Банга, президент Группы Всемирного банка, выпустили сегодня совместное заявление:

«Мир сталкивается с серьезными экономическими проблемами, экзистенциальной угрозой изменения климата, а также цифровым переходом, и все это происходит в условиях участившихся потрясений, высокого уровня задолженности, ограниченного пространства для маневра в политике во многих странах и растущей геополитической напряженности. Хорошо продуманные и надлежащим образом выстроенные меры политики имеют решающее значение для ускорения темпов экономического роста, смягчения компромиссов в политике и поддержки процессов «зеленого» и цифрового переходов. Бреттон-Вудские институты призваны сыграть важнейшую роль в оказании помощи странам-членам в решении проблем и использовании открывающихся возможностей, работая в тесном сотрудничестве друг с другом и с партнерами» .

«Мир сталкивается с серьезными вызовами трансформационного характера и участившимися потрясениями в ситуации роста экономической и геополитической напряженности». Темпы роста мировой экономики замедлились, а среднесрочный прогноз оказался наименее благоприятным за последние три десятилетия. Прогресс в сокращении бедности приостановился. Число конфликтов и нестабильность растет. Мир сталкивается с геоэкономической фрагментацией, экстремальными стихийными бедствиями, которые усугубляются изменением климата, а также с растущим уровнем государственного долга. Быстрая цифровизация и технологические преобразования создают новые вызовы, но также открывают новые возможности.Благодаря хорошо продуманным и надлежащим образом проводимым реформам процессы цифрового и «зеленого» перехода могут обеспечить значительные выгоды экономического, социального и экологического характера, а также способствовать росту благополучия и процветания.

«Благодаря всеобщему членству и наличию специализированных экспертных знаний Бреттон-Вудские институты способны внести решающий вклад в решение этих проблем». Масштабы проблем слишком велики, и потому их решение не под силу отдельным участникам. Международные финансовые институты, национальные правительства, благотворительные фонды, а также частный сектор должны работать сообща. Действуя совместно, Фонд и Банк способны сыграть ключевую каталитическую роль в этих более масштабных коллективных усилиях, подобно тому, как они уже делали это в прошлом. Бреттон-Вудские институты были созданы в 1944 году, чтобы содействовать восстановлению мировой экономики, разрушенной глобальной депрессией и войной. На протяжении последних 80 лет мировая экономика менялась, и Всемирный банк и МВФ продолжали адаптироваться и тесно сотрудничать для удовлетворения потребностей своих членов.

«Мы привержены укреплению нашего сотрудничества, чтобы обеспечивать ощутимые выгоды для людей, компаний и институтов в наших странах-членах».

«Мы будем решать эту задачу, задействуя наши соответствующие мандаты и опыт» — разнообразные компетенции и экспертные знания Банка, в том числе в области устойчивого роста и структурных преобразований, а также его значительное присутствие в странах-клиентах; возможности Фонда в части поддержки макроэкономической и финансовой стабильности и содействия формированию экономических условий, способствующих росту и устойчивости. Мы будем тесно координировать наши действия на глобальном, региональном и страновом уровнях, чтобы обеспечить эффективное и рациональное использование своих ресурсов, руководствуясь стремлением к достижению результатов в интересах наших членов.

«Мы будем решать эту задачу, опираясь на длительную историю совместных действий и механизмы сотрудничества». Предпринятые в прошлом действия привели к усилению координации в части предоставления странам консультаций по вопросам политики, а также к появлению совместных программ и инициатив. Примерами могут служить наши совместные оценки устойчивости финансового сектора в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, и оценки приемлемости уровня долга в странах с низким уровнем дохода, а также более широкие рамки сотрудничества, такие как конкордат 1989 года и План совместных действий (JMAP) 2007 года.

«Сегодня нам необходимо и дальше укреплять свое сотрудничество, в частности, по вопросам изменения климата, новых проблем высокой долговой уязвимости, а также цифровой трансформации».

Изменение климата.Изменение климата представляет собой угрозу глобальному миру, безопасности, экономической стабильности и развитию. Для решения этой проблемы наши институты должны помочь всем странам-членам объединить свои цели в области борьбы с изменением климата и развития. Учитывая крайне важный характер этого направления работы, мы переведем сотрудничество Банка и Фонда в этой области на более упорядоченную и организационно оформленную основу.

· Банк и Фонд будут развивать взаимодополняемость и синергию в своей работе, направленной на борьбу с изменением климата. Обновленный основной мандат Всемирного банка однозначно определяет климатическую сферу как одно из ключевых направлений деятельности Банка, и в его основе лежит текущее многолетнее взаимодействие в области борьбы с изменением климата и развития. Опираясь на свои План действий по борьбе с изменением климата, Страновые доклады о климате и развитии (СДКР) и активную работу в области мер политики на уровне стран, Всемирный банк предоставляет странам-членам консультационные услуги по климатической проблематике, содействует реформам в области политики посредством предоставления займов в поддержку политики развития (DPL), а также выделяет финансирование в поддержку конкретных проектов на уровне секторов в рамках инвестиционных займов и программ, нацеленных на конкретные результаты. Фонд принял новую стратегию в области климата, которая предусматривает учет значимых для макроэкономического развития климатических вопросов в рамках консультаций по статье IV, а также расширил масштабы предоставления технической помощи в областях, где он располагает специализированными экспертными знаниями. Им также создан Фонд устойчивости (RST) для предоставления доступного по средствам долгосрочного финансирования уязвимым странам, осуществляющим реформы в области климата, которые имеют существенное значение для макроэкономики. На базе двух организаций успешно функционирует секретариат Коалиции министров финансов в поддержку борьбы с изменением климата.

· Обе организации будут и дальше укреплять координацию и нацеленность на результат. Мы придадим официальный статус регулярным заседаниям новой Консультативной группы Банка и Фонда по проблемам климата, которой будет поручено обеспечить координацию наших направлений работы в части борьбы с изменением климата. Группа будет проводить заседания каждые два месяца для обсуждения деятельности на глобальном уровне и уровне конкретных стран, включая результаты СДКР, аналитической работы по климатической проблематике на страновом уровне, а также перспективный портфель ключевых проектов и кредитования с привязкой к мерам политики (DPL Всемирного банка и проектов Фонда в рамках RST). Мы также будем учитывать климатические соображения в нашей текущей работе по обеспечению приемлемого уровня долга, в том числе в рамках пересмотренной совместной Рамочной программы обеспечения приемлемого уровня задолженности для стран с низким уровнем дохода.

Уязвимость с точки зрения бремени задолженности. Банк и Фонд давно и тесно сотрудничают в решении проблем задолженности – как в рамках оперативной работы в отдельных странах, так и на глобальном уровне. В нынешних условиях возросшей долговой уязвимости вновь возникает необходимость активизировать сотрудничество, опираясь на опыт, накопленный в соответствующих областях наших компетенций. Мы активизируем нашу совместную работу по предотвращению дальнейшего роста уязвимости с точки зрения бремени задолженности, оказывая странам помощь в укреплении системы управления долгом и повышении прозрачности государственных финансов, а также совершенствуя совместную Рамочную программу обеспечения приемлемого уровня задолженности для стран с низким уровнем дохода, чтобы лучше учитывать текущие проблемы. Мы также будем расширять нашу поддержку кредиторов и должников, участвующих в реструктуризации долга, и продолжим работу с нашими партнерами над повышением эффективности процедуры реструктуризации, в том числе в рамках Общей рамочной структуры, опираясь на работу, начатую нами на Круглом столе по вопросам глобального суверенного долга.

Цифровой переход. Происходящий цифровой переход находится на переднем рубеже развития и предоставляет странам уникальную возможность ускорить экономический рост и обеспечить доступ граждан к услугам и рабочим местам. Однако в 2022 году доступа к интернету все еще не имело почти 3 млрд человек, причем подавляющее большинство из них – в развивающихся странах; проблему по-прежнему представляют значительные различия между странами и внутри самих стран в масштабах использования цифровых продуктов. Банк сотрудничает с правительствами стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран в целях устранения нормативно-правовых и инфраструктурных ограничений, препятствующих распространению цифровых технологий и трансформации, а также в целях содействия распространению финансовых услуг и недорогих платежных систем, расширения цифровизации государственных услуг и функций. Фонд сосредоточен на поддержке цифровой трансформации в финансовом секторе с целью содействия более широкому использованию новых финансовых технологий при сохранении целостности и стабильности финансовой системы. Мы активизируем нашу совместную работу с целью помочь странам повысить эффективность государственных систем сбора доходов и расходования средств и воспользоваться преимуществами новых цифровых технологий, снизив при этом риски, в том числе в связи со способами совершенствования трансграничных платежей, поддержать реализацию Дорожной карты «Группы двадцати» по совершенствованию трансграничных платежей и обеспечить, чтобы инновации в сфере платежей способствовали росту, сокращению бедности и созданию рабочих мест.

Банк и Фонд будут работать с акционерами и партнерами, чтобы мобилизовать значительные ресурсы, необходимые для решения сложных проблем, стоящих сегодня перед миром. Для этого необходимы как внутренние, так и внешние ресурсы. С этой целью мы будем наращивать поддержку, помогая странам формировать действенную налоговую политику, обеспечивать эффективное налоговое администрирование, а также создавать бюджетные учреждения, обеспечивающие эффективность государственных расходов и рациональное управление долгом и государственными финансами; наряду с этим, мы будем продолжать работу, направленную на формирование эффективных внутренних финансовых рынков.

«Мир может и должен объединиться для решения глобальных проблем. МВФ и Всемирный банк намерены содействовать продвижению этих общих усилий».

Департамент коммуникаций МВФ

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