Студенты ГУУ предложили единый стандарт обслуживания пассажиров

Студенты и преподаватели Государственного университета управления приняли участие в конкурсе проектных работ студентов и аспирантов, который прошел в рамках Университетского конгресса «Университетская наука транспортной отрасли» на Международной выставке коммерческих автомобилей COMtrans 2023.

Студенты 4 курса ГУУ программы «Управление автомобильным бизнесом» Надежда Ситнова, Ольга Васильева и Максим Паньков представили проект «Создание единого стандарта обслуживания пассажиров». Научный руководитель проекта – старший преподаватель Галина Ласточкина.

В процессе работы над проектом был проведен анализ системы работы и обслуживания общественного транспорта Москвы и Московской области с целью выявления недочетов, способствующих созданию эффективного продукта проекта.

«В Москве с течением времени удалось объединить весь городской транспорт в единую систему, что позволило выработать единую модель поведения пассажира. Однако эта система ограничивается МКАДом, за которым участники маятниковой миграции сталкиваются с совершенно другим уровнем обслуживания», – отметила Галина Александровна.

Стандарт обслуживания пассажиров – это некий корпоративный свод правил, позволяющий унифицировать поведение перевозчиков. Он содержит несколько разделов, отражающих ключевые направления изменений. В том числе описана необходимость внедрения цифровых пассажирских сервисов, предложены корпоративные правила поведения персонала перевозчика, а также варианты реализации обратной связи пассажир-перевозчик.

Его внедрение и применение позволит максимально оправдать ожидания пассажиров от перевозки независимо от региона.

В течение учебного года исследовательский проект участвовал в SUM accelerator, Олимпиаде «Менеджмент на транспорте и в логистике» и выставке UrbanTrans (Крокус Экспо, 2022). Также по проекту публиковалось 4 статьи на различных конференциях. Видеоролик проекта в Дзен набрал 78000 показов и 42200 просмотров.

Жюри конкурса, в составе которого был доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Антон Меренков, высоко оценило работу и предложило направить рекомендации студентов в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Безусловно, проект студентов является социальным. Он раскрывает определенные потребности, которые сложились у граждан, особенно в регионах. Поэтому особенно важно масштабировать данные рекомендаций в других городах», – подчеркнул Артем Олегович.

Организаторами конкурса выступили партнер Государственного университета управления «Ассоциация ТАМА», а также ведущие компании транспортного комплекса Москвы.

