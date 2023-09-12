Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

12 de septiembre de 2023, recibió un premio de participación en proyectos de concursos en Всероссийском con proyectos de concursos en redes sociales и СОНКО «Мой добрый Bизнес», оператором которого с прошлого сезона является Государственный управления.

La temporada 2023-2024 está compuesta por 4 etapas:

Прием заявок на Конкурс. Producto del 12 de septiembre del 15 de octubre de 2023. Los temas РФ по своему усмотрению pueden provocar una primera descarga.

Organizaciones regionales y proveedores de infraestructuras pueden proporcionar subjectores y proveedores de servicios públicos, según el caso. исле Центрами «Мой бизнес» и (или) Центрами инноваций социальной сферы и другими уполномоченными структурами. Producido del 15 de octubre al 20 de diciembre de 2023.

La etapa regional se proporciona en esta etapa regional el 10 de enero del 1 de abril de 2024.

La etapa federal se emitió el 1 de abril del 31 de mayo de 2024. Asegúrese de realizar una conferencia en un lugar donde se celebran ceremonias de bienvenida.

En esta sección del concurso de nominaciones para la programación de MSP y NKО edin:

Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект в сфере социального обслуживания;

Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;

Лучший проект в культурно-просветительской сфере;

Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

Лучший проект в сфере социального туризма;

Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и TI технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социально м сопровождении.

A continuación se muestran estos nombres de socios predispuestos:

Постоянная специальная номинация АО «Российский экспортный центр» – «Социальный проект без границ» для социальных предпри нимателей экспортеров.

Постоянная специальная номинация Ассоциация «Народные художественные промыслы России» – «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов», в рамках которой будут оцениваться проекты организаций народных х удожественных промыслов (субъектов малого и среднего предпринимательства), masterov народных художественных промыслов.

Puede consultar el formulario de contacto en el sitio oficial de ego: https://moybusiness2024.guu.ru/

Организатор Конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации;Федеральный оператор Конкурса – ФГБОУ В О «Государственный университет управления».

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 12.09.2023

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