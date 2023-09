Представители филиала МГУ в Сарове приняли участие во встрече с Президентом России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

8 сентября в Сарове прошла встреча президента Российской Федерации В.В. Путина с молодыми учёными и специалистами Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Во встрече приняли участие семь человек из числа сотрудников и обучающихся филиала Московского университета в Сарове, являющегося составной частью расположенного там Национального центра физики и математики.

Участниками встречи с главой государства со стороны Московского университета стали: директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ и филиала МГУ в г. Сарове член-корреспондент РАН В.В. Воеводин, аспиранты филиала Дмитрий Вшивков и Максим Вялков, студенты магистратуры Ольга Бургонская, Виталия Кулешова, Полина Руди и Всеволод Шульга.

Во вступительном слове В.В. Путин выразил признательность всем участникам совещания «за тот вклад, которые центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики», а также отметил хорошие темпы реализации проекта создания территории опережающего развития и Физико-математического центра на базе филиала Московского университета. Президент выразил надежду, что научный кластер в Сарове и дальше будет активно развиваться, делая еще больше для обеспечения научно-технологического суверенитета страны.

Участники совещания рассказали о том, что удалось сделать за 3 года с момента принятия решения о создании в Сарове Национального центра физики и математики, поделились планами и идеями по совершенствованию его научно-исследовательской базы и инфраструктуры.

В заключительной части встречи президент особо поблагодарил всех, кто начинал проект филиала МГУ в Сарове: «Он разрастается, приобретает собственное звучание. Уверен, он будет развиваться позитивно, в том ключе, о котором вы сейчас говорили. Вам ещё раз большое спасибо и удачи. Всего хорошего».

