Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

На полях Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Чукотского автономного округа и МКБ (Московским клиентским банком).

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и Заместитель председателя правления банка Максим Коржов.

Соглашение включает ряд направлений для совместной работы: развитие внешнеэкономических связей Чукотского автономного округа, реализацию крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов, в том числе в формате государственно-частного партнерства, а также проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Чукотском автономном округе. Одним из ключевых пунктов является сотрудничество во взаимодействии с институтами развития Чукотского автономного округа, с российскими и международными инвесторами.

МКБ – универсальный банк, предоставляющий широкий спектр продуктов крупным компаниям, малому бизнесу и частным клиентам. В числе основных клиентов банка крупнейшие холдинги, предприятия энергетического комплекса и ряда других отраслей.

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI