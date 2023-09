Политехники провели образовательный слёт для наставников из 20 вузов Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Образовательный слёт представителей студенческих объединений и проектов наставников «Точка слёта» состоялся с 8 по 10 сентября на площадке базы «ПИКНИК». Слёт прошёл в рамках проекта образовательного проекта «Траектория адаптации» , направленного на развитие института наставничества в Санкт-Петербурге.

Образовательный проект «Траектория адаптации» — это первая в России площадка для обмена опытом и рециркуляции знаний между объединениями кураторов первокурсников. Идея проекта родилась осенью 2022 года в Политехническом университете Петра Великого, и уже в апреле 2023 команда «Траектории адаптации» выиграла 1 117 000 рублей во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди вузов «Росмолодежь.Гранты» на реализацию. К сегодняшнему дню участие в проекте приняло свыше 500 человек.

Площадка слёта приняла 120 молодых активистов из 15 высших учебных заведений города: тренеров неформального образования, руководителей наставнических проектов и кураторов. Среди участников слёта оказались представители таких вузов, как Политех, СПбГАСУ, СПбГУ, РГПУ им. Герцена, ИТМО, СПбГТИ и СПбГЛТУ и прочие. Первый в истории проекта слёт собрал молодых людей для обсуждения актуальных вопросов в сфере наставничества и неформального образования.

В рамках образовательного трека участников ожидали интерактивные лекции и мастер-классы по развитию гибких навыков, экспертные блоки, кейс-чемпионат и проектная сессия. Делегации участников разработали собственные инициативы, касающиеся неформального образования и развития студенческих объединений, итоги которых представят уже на следующих мероприятиях проекта.

В будущем команда «Траектории адаптации» планирует расширять масштабы проекта и объединить на своей площадке активную молодёжь из Северо-Западного федерального округа, а затем и со всей страны. К новому сезону проекта команда начнет готовится уже в этом году.

