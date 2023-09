Очередной рекорд – в августе россияне оформили потребительских кредитов на 700 млрд. руб.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему россияне массово оформляли кредиты в конце лета?

Объем выдачи потребительских кредитов в России четвертый месяц подряд является рекордным – в августе банки заключили договоры с клиентами на сумму 719 млрд. руб., что эксперты обуславливают несколькими причинами:

подготовка к новому учебному году, сопряженная с ростом расходов родителей школьников;

рост ключевой ставки, из-за чего россияне торопились получить кредиты на старых условиях по ранее одобренным заявкам;

падение рубля стало дополнительным триггером, т.к. растет средний чек купленных в кредит товаров.

Впрочем, несмотря на установление очередного рекорда, рост объема кредитования замедляется. В апреле показатель находился на уровне 415%, в мае – снизился до 250%, в июне – до 100%,, а в июле – до 53%. В годовом выражении темпы прироста в отрасли находятся ниже отметки в 40%.

С чем предстоит столкнуться кредитной отрасли в ближайшие месяцы?

Центробанк длительное время борется с «бумом» на кредитном рынке, стремясь охладить отрасль – для банков вводились количественные ограничения, ужесточенные летом текущего года. Кроме того, с 1 сентября выросли надбавки по необеспеченным ссудам – регулятор стремится повысить качество кредитного портфеля.

«Рынок потребительского кредитования остужается – влияет и политика ЦБ РФ, и действия самих банков, заинтересованных в платежеспособных и дисциплинированных заемщиках», – уверен эксперт.

Ожидать в перспективе снижения ключевой ставки не следует, что приведет к сокращению спроса на кредитные продукты – охлаждение произойдет уже по итогам сентября. Вместе с тем, банки постараются удержать клиентов, поэтому в той или иной степени рост кредитного портфеля в отрасли продолжится.

12:20 12.09.2023

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI