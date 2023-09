На Физтехе пройдет Всероссийская конференция «Приборы и технологии молекулярно-генетической диагностики»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Центр коллективного пользования МФТИ «Прикладная генетика» в рамках программы «Приоритет 2030» организует Всероссийскую конференцию «Приборы и технологии молекулярно-генетической диагностики».

Мероприятие станет открытой площадкой для обмена опытом и общения разработчиков новых биотехнологических продуктов, производителей химических реактивов и диагностических протоколов, ученых-исследователей, врачей-клиницистов, молодых ученых и участников-исполнителей школьных проектов, учителей методистов и наставников проектной деятельности, создателей научных стартапов.

В программе – доклады о новых доступных отечественных разработках и диагностических протоколах, мастер-классы и семинары по актуальным приборным методикам, сессии по образовательным технологиям и проектной деятельности, экскурсии в лаборатории Центра коллективного пользования.

Конференция пройдет 6-8 октября 2023 года на кампусе МФТИ в Долгопрудном.

Подробная программа и регистрация на сайте: https://www.genconfmipt.com/

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI