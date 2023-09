Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по развитию беспилотных авиационных систем

Source: MIL-OSI Russian Language News

М.Мишустин: «За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объём российского рынка тяжёлых и средних аппаратов. Рассчитываем достичь поставленных целей не только за счёт создания инновационной техники, но и, что очень важно, за счёт расширения услуг на её основе, которые востребованы сегодня потребителями».

