Идём на рекорд на Фестивале университетского спорта «Старт»

16 сентября 2023 года на территории Государственного университета управления пройдёт Фестиваль университетского спорта «Старт». Приглашаем к участию спортсменов и болельщиков.

Организаторами Фестиваля выступают Государственный университет управления и Университет «Синергия» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В программе спортивных соревнований: футбол, волейбол, баскетбол, бокс и киберспорт в четырёх дисциплинах. Соревнования будут судить профессиональные рефери.

Прилагаем индивидуальную заявку на участие в киберспортивных дисциплинах.

Перед началом соревнований участников ждёт разминка с Олимпийским чемпионом!

Трансляция событий с известным спортивным комментатором пройдёт на телеканале «Спортивный».

Кроме того, на Фестивале планируется установить рекорд России по массовым приседаниям. Приходите принять участие в этом неординарном событии. Войти в историю ещё никогда не было так просто.

Для болельщиков предусмотрен интерактив, игры и развлечения.

По окончании соревнований состоится концерт финалиста шоу «Голос» и Comedy Battle Антона Токарева. Будет весело и громко. А после него ещё и DJ-сет!

Развлечений хватит на целый день. Торжественное открытие в 10:30, окончание дискотеки в 21:30.

Зарегистрироваться можно здесь: https://lp.synergy.ru/fest-start

Приходите, вас ждёт лучшая суббота сентября!

