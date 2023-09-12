Идём на рекорд на Фестивале университетского спорта «Старт»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
16 сентября 2023 года на территории Государственного университета управления пройдёт Фестиваль университетского спорта «Старт». Приглашаем к участию спортсменов и болельщиков.
Организаторами Фестиваля выступают Государственный университет управления и Университет «Синергия» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В программе спортивных соревнований: футбол, волейбол, баскетбол, бокс и киберспорт в четырёх дисциплинах. Соревнования будут судить профессиональные рефери.
Прилагаем индивидуальную заявку на участие в киберспортивных дисциплинах.
Перед началом соревнований участников ждёт разминка с Олимпийским чемпионом!
Трансляция событий с известным спортивным комментатором пройдёт на телеканале «Спортивный».
Кроме того, на Фестивале планируется установить рекорд России по массовым приседаниям. Приходите принять участие в этом неординарном событии. Войти в историю ещё никогда не было так просто.
Для болельщиков предусмотрен интерактив, игры и развлечения.
По окончании соревнований состоится концерт финалиста шоу «Голос» и Comedy Battle Антона Токарева. Будет весело и громко. А после него ещё и DJ-сет!
Развлечений хватит на целый день. Торжественное открытие в 10:30, окончание дискотеки в 21:30.
Зарегистрироваться можно здесь: https://lp.synergy.ru/fest-start
Приходите, вас ждёт лучшая суббота сентября!
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