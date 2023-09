Еврейская автономная область и МКБ договорились о сотрудничестве 

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн провел рабочую встречу с заместителем председателя правления МКБ Максимом Коржовым. По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предполагает расширение деловых связей и взаимодействие в области экономического сотрудничества.

Стороны договорились развивать и внедрять новые банковские продукты, использовать современные банковские технологии и банковскую инфраструктуру на территории ЕАО, а также участвовать в реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Соглашение, которое мы заключили с МКБ – это важный документ для всех участников экономического процесса. Со стороны правительства региона мы всегда открыты для делового сотрудничества, которое направлено на повышение качества жизни в Еврейской автономной области. Уверен, что наше партнерство будет плодотворным. Как в сфере внедрения новых банковских продуктов для людей, так и в плане реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов», – говорит губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. 

«Мы планируем работать с государственными органами власти в Еврейской автономной области (ЕАО), а также взаимодействовать с ее институтами развития и инвесторами. Это позволит понять особенности работы в регионе и найти подходящие сферы с точки зрения применения нашей экспертизы. Совместные усилия будут направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие ЕАО», — рассказал заместитель председателя правления МКБ Максим Коржов.

