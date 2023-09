В ГУУ пройдут Дни регионов Дальнего Востока

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 28 по 29 сентября 2023 года в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023» в Государственном университете управления будет выставлена уникальная интерактивная экспозиция, рассказывающая о возможностях развития на Дальнем Востоке.

Экспозиция разделена на несколько увлекательных зон, включая дегустационную зону «Сделано на Дальнем Востоке», информационные зоны «Качество жизни», «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» и «Герои СВО», а также интерактивные зоны «Туризм на Дальнем Востоке» и «Работа на Дальнем».

В рамках экспозиции Вы сможете подробнее узнать о «Большом Дальневосточном квесте», участники которого смогут выиграть незабываемое путешествие на двоих!

Приглашаем всех студентов и сотрудников ГУУ посетить экспозицию, где вы сможете не только получить информацию о жизни, работе, учебе и путешествиях на Дальнем Востоке, узнать о мерах поддержки переселенцев, но и продегустировать дальневосточную продукцию.

Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023» проходит по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

