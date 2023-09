В ГУУ провели вебинар для участников программы ДПО в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября 2023 года на площадке Государственного университета управления состоялся второй совместный с ФБУ «Федеральный ресурсный центр» вебинар для группы участников программы повышения квалификации российских специалистов в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров в 2023 году. Стажировка данной группы российских специалистов будет проходить в двух крупнейших городах Китайской Народной Республики – Пекине и Шанхае.

Напомним, что 6 сентября состоялся вводный вебинар для участников программы в Турции.

Вебинар приветственным словом открыл директор Федерального ресурсного центра Алексей Бункин. Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов осветил треки программы подготовки, включающие в себя следующие направления: «Экономическая кооперация в сфере электроники и приборостроения», «Экономическая кооперации в агропромышленном комплексе», «Общая экономическая кооперация», «Экономическая кооперация в сфере машиностроения». Проректор рассказал также о возможностях и перспективах стажировки в КНР, которая позволит достаточно разносторонне ознакомиться с профильными отраслями в Китае и закрыть существующие потребности бизнеса российских специалистов.

Участники рабочей группы ГУУ по организации и проведению стажировки представили вводную информацию по организационным вопросам, связанным с пребыванием в КНР, проведением образовательного модуля, реализацией деловой части программы с учетом групповых и индивидуальных встреч с представителями бизнеса в КНР.

В рамках реализации программы подготовки стажеров планируются встречи с представителями Торгового представительства Российской Федерации в КНР, Российским экспортным центром в КНР, руководителями промышленных предприятий, других китайских компаний и организаций в целях изучения их положительного опыта ведения международной экономической деятельности, а также установления с ними взаимовыгодных отношений.

Принимая во внимание большое количество вопросов, поступивших от участников группы в виду специфики страны, организаторы программы подготовки в Китае ввели дополнительный культурно-страноведческий модуль.

Вебинар ФБУ «ФРЦ» завершили блоком «вопросы-ответы», во время которого обсудили процесс визового оформления, финансовую сторону участия в стажировки, презентационный пакет и другие аспекты программы подготовки российских специалистов.

