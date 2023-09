Вместе мы можем больше: Политех на форуме социального призвания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 8 по 11 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский молодежный форум социального призвания, направленный на формирование образа будущего социальной сферы и создание стратегии развития отрасли и площадок для обмена опытом и лучшими практиками. В организации полезной программы 8 сентября принял участие Добро.Центр «Гармония» СПбПУ в рамках университетского проекта «Лепота».

Форум социального призвания объединил 600 самых ярких представителей социальной сферы для повышения качества предоставляемых социальных услуг, анализа и минимизации проблем социальной сферы, обеспечения клиентоориентированного доступа к социальным услугам, а также популяризации профессии специалиста в социальной сфере.

Организаторы приготовили для участников лекции, мастер-классы и практикумы по четырем трекам:

эффективная занятость;

жизнь без границ;

инфраструктура заботы;

социальные кросс-коммуникации.

Также гостей форума ждала культурно-досуговая программа, концерты, обмен опытом и полезная программа, соорганизатором которой выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Культура добровольчества сопровождает Политех уже более столетия. И в юбилейный год для нашего университета мы стали соорганизаторами второго Всероссийского форума социального призвания. Наши студенты всегда были в числе передовиков и в образовании, и в науке, и в добрых делах на благо общества и страны. Политехники знают, как нужно правильно дышать: вдыхать счастье, а выдыхать добро , — рассказала директор Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ Татьяна Нам.

Команда Добро.Центра «Гармония» СПбПУ совместно с Музеем Политеха организовали серию полезных мастер-классов для участников форума. Политех встретил заряженную ПроДобро молодежь страны интерактивной экскурсией с полезной программой по Музею Политеха и Главному учебному корпусу СПбПУ.

На мастер-классе по изготовлению игрушек-талисманов для участников СВО гости форума из Уфы, Новосибирска и других городов России научились вязать крючком из плюшевой пряжи маленькие брелоки «осьминожки», выражая заботу и солидарность молодёжи со всей страной, вкладывая в мягкие талисманы энергетику добра. Волонтёры обучили гостей основам вязания и помогли каждому сделать свой неповторимый подарок в рамках акции «Талисман Герою». Мастер-класс проходил при грантовой поддержке Росмолодёжи в рамках ПолиТворческого проекта «ПроДобро».

Мастер-класс по живописи масляными красками, который провёл член Союза художников, выпускник Политеха Александр Дудоров, вдохновил молодежь на светлое созидательное творчество. Участники создавали собственные картины по авторской технике Александра Алфеевича, используя мастихины для крупных мазков и веерные кисти. Каждое из произведений получилось неповторимым. Художественные работы примут участие в выставках в госпиталях Санкт-Петербурга и пойдут в дар социальным, культурно-образовательным учреждениям в рамках Всероссийской акции МыВместе.

