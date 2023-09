«Видеть Москву на первом месте среди городов стран БРИКС в рейтинге приятно, но не удивительно»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и России, в который входит факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ в лице экспертов Высшей школы урбанистики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ), разрабатывает индекс технологического и пространственного развития городов (Urban & Innovation Environment Index). Недавно на сайте проекта был опубликован топ-10 крупнейших городов стран БРИКС. Первую строчку рейтинга заняла российская столица, за ней следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу, Гуанчжоу. «Видеть Москву на первом месте среди городов стран БРИКС в таком рейтинге приятно, но не удивительно, — отметил декан ФГРР ВШЭ, директор СИТИ Евгений Михайленко. — Столичные власти шаг за шагом в течение последних лет реализовывали стратегию повышения комфортности городской среды, развития полицентричности, создания точек притяжения для жителей по всему городу. Участники консорциума особо отметили усилия Москвы в модернизации инфраструктуры общественного транспорта, повышении доступности и разнообразия функций для жителей, рост научного и культурного потенциала нашего города. Чтобы оценить масштаб перемен, достаточно вспомнить такие проекты, как МЦК и МЦД, строительство БКЛ, замену автобусов на электробусы, развитие речного транспорта». Большой вес в расчете индекса играет развитие инновационной инфраструктуры, в частности цифровых социальных услуг, сервисов доставки и мобильности, объяснил Евгений Михайленко. Поддержка высокотехнологичных отраслей со стороны города и активная реализация цифровых проектов также внесли существенный вклад в лидерство Москвы, заключил он. В консорциум проекта входят: Южно-Китайский технологический университет (КНР); Академия общественных наук Гуанчжоу (КНР); факультет городского и регионального развития в партнерстве с Центром геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ (Россия); Глобальный университет им. О.П. Джиндала (Индия). Координирует совместную работу Гуандунский союз по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ (КНР). Консорциум продолжает пополняться новыми исследовательскими командами: инициаторы проекта поставили себе задачу сделать индекс международно признанным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для жителей. Ключевая идея индекса — показать, как инновационное и сбалансированное пространственное развитие города позволяет жителям экономить время. Индекс основан на уникальной методологии, позволяющей работать как со статистикой, так и с открытыми пространственными данными и спутниковыми снимками. Таким образом учитывается не сам факт номинального наличия той или иной услуги, а ее объективная доступность для горожан. Предложенный инструмент позволяет комплексно оценить развитие городов на пересечении пространственных и инновационно-технологических факторов. Он выявляет и визуализирует дисбалансы и разрывы в этих областях городского развития.

Команда консорциума представила методологию индекса и результаты оценки крупнейших городов стран БРИКС в рамках BRICS International Innovation Forum в московском «Зарядье». Модератором сессии выступил доцент Высшей школы урбанистики ВШЭ Кирилл Пузанов. Презентацию индекса представили Сюй Хуаньюй (Гуандунский союз по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ) и Ю Фен (Южно-Китайский технологический университет), дискуссантами выступили Николас Ю (Институт городских инноваций Гуанчжоу) и Ануша Кесаркар (Фонд ORF, Индия). Участники обсудили объективность предложенной методологии, применимость разработанного инструментария для решения задач городского развития и признали индекс своевременным и полезным для городских администраций. В планах консорциума на 2023 год — проанализировать ключевые показатели по 100 крупнейшим городам мира, а далее 30 ведущих городов подвергнуть более детальному анализу с формированием итогового рейтинга. Полная версия рейтинга по городам мира выйдет в декабре 2023 года.

