Банк «РОССИЯ» оказал благотворительную поддержку музею А.С. Грина в Крыму Банк «РОССИЯ» внес вклад в развитие Феодосийского литературно-мемориального музея А.С. Грина. Ко дню рождения великого писателя, автора бессмертной повести-феерии «Алые паруса», Банк передал в дар музею современную интерактивную мультимедийную панель большого размера с мобильной стойкой для размещения в разных локациях. Высокотехнологичная панель поможет в показе фильмов высокой четкости, обучающих интерактивных образовательных программ для детей и юношества, в проведении телемостов, научных конференций. Банк подарил музею также новое экспозиционное оборудование – четыре профессиональные антивандальные музейные витрины. Они оборудованы литыми закаленными стеклами с защитой от воздействия ультрафиолетового излучения для экспонирования графических произведений искусства и документов. Это открывает новые возможности для безопасного и более полного представления коллекции музея. На протяжении почти 20 лет Банк «РОССИЯ» выступает соорганизатором праздника выпускников «Алые паруса», тематика которого напрямую связана с произведением А.С. Грина. Банк считает также необходимым поддерживать музей в городе, где жил и творил писатель, чтобы каждое новое поколение россиян могло наглядно ознакомиться с его жизнью и отдать дань памяти гения.

