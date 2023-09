11.09.2023 486 wyrzutni HIMARS de Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W poniedziałek 11 września br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, szef MON zatwierdził umowę ramową na pozyskanie elementów wyrzutni rakietowych M142 HIMARS na potrzeby systemu HOMAR-A.

Przedmiotem umowy ramowej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Lockheed Martin, jest dostawa wyrzutni na potrzeby 27 dywizjonów artylerii rakietowej systemu HOMAR-A, a także pakietów logistycznego i szkoleniowego. Strona amerykańska zapewni również wsparcie techniczne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie dostaw przewidywane jest od 2025 r.

Szef MON podkreślił, że realizacja umowy ma odbywać się przy udziale krajowego przemysłu zbrojeniowego.

„Rozpoczęcie dostaw planujemy pod koniec 2025 roku. 2026 rok został wskazany jako ten rok bezpieczny. Wyzwaniem będzie przystosowanie systemów, integracja wyrzutni z polskimi systemami. Po rozmowach z polskim przemysłem zbrojeniowym mogę zapewnić, że w ciągu dwóch lat przeprowadzimy tę integrację. (…) Jestem bardzo wdzięczny firmie Lockheed Martin, Kongresowi USA i administracji amerykańskiej za współpracę”

– zaznaczył po zatwierdzeniu umów minister M. Błaszczak.

Realizacja programu HOMAR-A będzie obejmowała podpisanie poszczególnych umów wykonawczych zarówno z podmiotami amerykańskimi, w tym na dostawy amunicji, jak i polskimi. Korzystając z doświadczeń wynikających z realizacji I fazy programu WISŁA oraz wcześniej realizowanych programów artyleryjskich, planowane jest udzielenie zamówień polskim podmiotom przemysłowym w zakresie dostaw wozów: dowodzenia, zabezpieczenia technicznego, amunicyjnych oraz ewakuacji technicznej.

Realizacja programu HOMAR-A zakłada transfer technologii, zapewniając maksymalną polonizację systemu poprzez zastosowanie polskich elementów, obejmujących przede wszystkim integrację elementów wyrzutni M142 HIMARS z podwoziami JELCZ oraz polskim zintegrowanym systemem zarządzania walką TOPAZ. Planowane jest także pozyskanie technologii wybranego pocisku rakietowego wykorzystywanego przez systemy HIMARS.

„Artyleria rakietowa jest bardzo ważna w systemie odstraszania. Chcę też podkreślić, że umowa którą zatwierdziłem przewiduje polonizację himarsów. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były usadowione na polskich podwoziach. Zależy nam na tym, żeby system zarządzania polem walki też był polski. No i również współprodukcja rakiet. To wszystko jest celem, który sobie założyliśmy. Cieszę się z otwartości strony amerykańskiej w tych rozmowach. Podpisanie umowy jest dowodem, na to, że zrobiliśmy kolejny krok naprzód”

– podkreślił minister M. Błaszczak.

System pozwala na rażenie celów przeciwnika w obszarze działań operacyjnych (do 300 km).

„Chcę zapewnić państwa, że konsekwentnie będziemy realizować program wzmacniania Wojska Polskiego. Nie zatrzymamy się na tej drodze. Wojsko Polskie będzie z roku na rok silniejsze i będzie wyposażane w nowoczesną broń”

– dodał szef MON.

***Aktualnie realizowana umowa na dostawę pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wyrzutni rakietowych HOMAR-A, w „konfiguracji amerykańskiej”, została podpisana w lutym 2019 r. W jej efekcie do Sił Zbrojnych RP trafi 18 wyrzutni M142 HIMARS bojowych i 2 do szkolenia wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej (LCRRPR). Zamówienie obejmuje również pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne oraz wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dostawy elementów dla pierwszego dywizjonu HOMAR-A są obecnie realizowane i potrwają do końca bieżącego roku.

Wyrzutnie rakietowe HOMAR-A zapewnią niezbędne wsparcie ogniowe na rzecz Wojsk Lądowych poprzez wykonywanie głębokich uderzeń ogniowych.

System HOMAR-A będzie wykorzystywał amunicję rakietową (naprowadzaną za pomocą systemów nawigacji inercyjnej i satelitarnej) zdolną do precyzyjnego rażenia celów na distansach do 70 km, przy wykorzystaniu amunicji GMLRS oraz w obszarze działa ń operacyjnych na odległościach do 300 km, za pomocą pocisków rakietowych ATACMS.

