Этот день в истории Политеха: 11–17 сентября

В прошлый понедельник вышел первый выпуск спецпроекта «Этот день в истории», посвящённого 125-летию Политеха. Сегодня мы вспоминаем события, произошедшие в разные годы с 11 по17 сентября.

12 сентября 1988 года начались занятия в новом комплексе зданий подготовительного факультета для иностранных граждан Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина (ЛПИ).

Подготовительный факультет был создан в 1965 году вместе с деканатом по работе с иностранными учащимися. К 1988 году количество иностранцев в Политехе выросло до 1522 человек, представлявших 74 страны. По мере открытия границ, международные связи вуза расширялись, что привело к созданию в 1989 году был факультета иностранных студентов и Центра русского языка, а в 1992 году — Международного центра обучения. Ещё через четыре года эти структуры объединились под крышей Института международных образовательных программ.

В 2016 году Институт был преобразован в Высшую школу международных образовательных программ. Сейчас в Политехе учится более 8600 иностранных студентов.

13 сентября 1917 года совет Политехнического института избрал на должность директора Александра Александровича Радцига . В Политехническом институте Александр Александрович работал с 1909 года. В сентябре 1917 года отделения были переименованы в факультеты, а директор института стал ректором. Радциг руководил Политехом немногим более года, но зато какое это было время! В октябре в России случилась социалистическая революция. На совещании ректоров высших учебных заведений Петрограда было принято решение не признавать власть народных комиссаров. Совет Политехнического института занял выжидательную позицию. 24 января 1918 года большинством в 21 голос против двух совет уполномочил А. А. Радцига всё же вступить в деловые отношения с советской властью и тем самым обеспечить продолжение деятельности института. Решение совета было поддержано и общим собранием студентов.

27 ноября 1918 года Александр Радциг в последний раз провёл заседание совета института. 1 декабря он передал дела новому ректору А. М. Шателену. С 1918 по 1930 год А. А. Радциг работал профессором кафедры «Термические машины», с 1930 года до конца жизни — заведующим кафедрой «Паровые турбины».

14 сентября 1891 года родился академик АН СССР по Отделению физико-математических наук (математика), дважды Герой Социалистического Труда Иван Матвеевич Виноградов . С 1920 по 1934 год вёл курс по высшей математике в Политехническом институте.

14 сентября 2017 года в новом научно-производственном комплексе Балтийской промышленной компании открылось Конструкторское бюро СПбПУ.

15 сентября 1924 года был выдан патент СССР № 769 на изобретение Александра Алексеевича Чернышева «Устройство для электрического видения на расстояния». Александр Чернышев — выпускник Политеха 1907 года, заведующий кафедрой радиотехники, выдающий электротехник, один из пионеров развития отечественного телевидения. В 1920-х активно занимался «устройствами для передачи изображений на расстояние», то есть системами телевидения с механической развёрткой изображения, стал автором девяти изобретений в этой области.

15 сентября 2014 года начал работу Центр открытого образования СПбПУ .

16 сентября 1902 года состоялось первое заседание Совета Политехнического института. В нём участвовали 15 профессоров, председательствовал директор института А. Г. Гагарин.

16 сентября 1963 года Политехнический институт был награждён медалью «За освоение целинных земель». Начиная с 1956 году многие студенты Политеха по призыву Центрального комитета ВЛКСМ добровольно отправлялись на уборку урожая в районах освоение целинных и залежных земель в Казахстане.

17 сентября 1941 года подразделения 3-й дивизии Ленинградской армии народного ополчения вышли из окружения, в котором находились с 4 сентября. В составе 3-го полка дивизии воевало более 300 студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников Политеха.

