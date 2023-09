Финансовые новости: Стартовали продажи цифровых облигаций МТС для населения на Финуслугах

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября 2023 года на платформе Финуслуги началось размещение первого выпуска цифровых облигаций корпорации МТС для населения.

Облигации выпущены объемом три миллиарда рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги – одна тысяча рублей. Срок обращения – 1092 дней (до 7 сентября 2026 года). Ставка купона составляет 11% годовых, купонный период – квартал (91 день). Брокерский счет для покупки не нужен. Размещение и погашение осуществляются по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (за вычетом НДФЛ).

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме МТС, а также на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Облигации для населения на Финуслугах – альтернатива накопительным счетам с точки зрения функционала и возможности снятия средств в любой день без потери накопленного дохода. Средняя ставка по накопительным счетам сегодня в топ-10 банков составляет 6,33% годовых для действующих клиентов и 9,21% для новых клиентов и/или при выполнении условий банка. Таким образом, инвестирование в народные облигации МТС не только удобно, но и выгодно. Кроме того, важным отличием этого инструмента является элемент сопричастности и социальная направленность инвестиций”.

Александр Смирнов, директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС:

“Современные телеком-сервисы имеют большую социальную значимость, обеспечивая дистанционный доступ к жизненно важным услугам. Для этого МТС расширяет покрытие сети, инвестирует в ее модернизацию и внедряет различные сервисы для пользователей. Выпуск Цифровых облигаций вносит вклад в решение этой задачи. Люди предоставляют в пользование МТС свои средства, которые инвестируются в развитие и модернизацию телеком-инфраструктуры. Такая взаимовыгодная модель обеспечивает стабильность нашего бизнеса, возврат инвестиций держателям облигаций и в конечном итоге способствует расширению доступа населения к современным цифровым услугам”.

Приобрести цифровые облигации МТС на Финуслугах может любой совершеннолетний гражданин РФ, являющийся налоговым резидентом РФ. Сервис купли-продажи доступен на сайте и в мобильном приложении Финуслуг после регистрации на Госуслугах.

