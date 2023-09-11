Финансовые новости: Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список (11.09.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Совет директоров Банка России 6 сентября 2023 года принял решение включить в Ломбардный список следующие ценные бумаги:

биржевые облигации Публичного акционерного общества «МегаФон», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-03-00822-J-002P;

биржевые облигации Акционерного общества «ДОМ.РФ», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-16-00739-A-001P;

облигации Публичного акционерного общества «ФосАгро», имеющие регистрационные номера выпусков 4-01-06556-A, 4-02-06556-A;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-11-55038-E-001P;

биржевые облигации открытого акционерного общества «Российские железные дороги», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-26-65045-D-001P;

биржевые облигации акционерного общества «Трансмашхолдинг», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-07-35992-H-001P;

биржевые облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги», имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-04-00011-T-004P, 4B02-01-00011-T-005P;

биржевые облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-33-00307-R-001P, 4B02-34-00307-R-001P;

жилищные биржевые облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-35-00307-R-001P.

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