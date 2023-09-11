Финансовые новости: Об исполнении инструментов на депозитарные расписки VKCO (MAIL)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с проводимой редомициляцией эмитента депозитарных расписок на акции VK Company Limited и приостановкой торгов в стакане Т+1 начиная с 19.09 (Об ограничении кодов расчетов по депозитарным распискам на обыкновенные акции VK Company Limited (VKCO)), изменяются даты последних дней заключения и даты исполнения контрактов на VKCO (MAIL):

Для фьючерсов MAIL-9.23 и MAIL-12.23 последний день заключения контракта – 15.09.2023, день исполнения контракта – 18.09.2023

Для маржируемых опционов на фьючерсы MAIL-9.23 и MAIL-12.23 (коды MLxxxxBI3, MLxxxxBU3, MLxxxxBL3, MLxxxxBX3) последний день заключения контракта – 14.09.2023

Для премиальных опционов (коды VKCOP200923CExxx, VKCOP200923PExxx, VKCOP270923CExxx, VKCOP270923PExxx) дата последнего дня заключения и дата исполнения – 18.09.2023



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