Ученые НГУ получили именные стипендии и гранты Правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области подвело итоги двух конкурсов – на предоставление грантов и на выделение именных стипендий для проведения перспективных научных исследований и разработок в 2023 году. По итогам заседаний конкурсных комиссий были отмечены молодые ученые Новосибирского госуниверситета.

Именными стипендиями отмечены аспиранты Факультета естественных наук НГУ. Так, Дмитрий Алексеев стал стипендиатом за научное исследование «Создание новых типов твердых композиционных электролитов с улучшенными свойствами на основе наноалмазов для применения в суперконденсаторах», Владислав Шилов – «Разработка катализатора конверсии дизельного топлива в синтез-газ для питания топливных элементов».

В конкурсе грантов победителем стал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Лаборатории квантовых оптических технологий Физического факультета НГУ Андрей Бойко, который получил финансовую поддержку проекта «Исследование и разработка оптикоакустического газоанализатора аммиака на основе перестраиваемых источников излучения в области линий поглощения для неинвазивной диагностики и экологии», а также кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Математического центра в Академгородке Владимир Сердюков и его проект «Разработка современных лайнеров для протезирования нижних конечностей».

— Настоящий проект направлен на решение актуальной медицинской задачи разработки отечественных лайнеров для протезирования нижних конечностей. Лайнеры – это разновидность чехлов или накладок на культю, которые улучшают ее соединение с приемной гильзой протеза и предотвращают ее от травмирования. Разработка лайнеров для протезирования ног является одним из важных направлений в улучшении качества жизни людей, нуждающихся в протезах, — рассказал о своей работе Владимир Сердюков. — В рамках настоящего проекта исследователи планируют внедрить технологии трехмерного сканирования конечности пациента, аддитивного производства комплектующих к лайнерам, а также отладить саму технологию изготовления лайнеров. Проект будет выполняться при консультации с индустриальными партнерами. В результате проекта будет создан современный и конкурентоспособный продукт, необходимый и важный для развития отечественной медицины и здравоохранения.

Напомним, ранее были подведены итоги конкурса на присуждение именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения, где были отмечены восемь ученых НГУ.

