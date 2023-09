Проект «Научный полк». Архитекторы Зазерские строили и защищали город на Неве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Алексей Зазерский

Выпускник Института гражданских инженеров (ныне СПбГАСУ) Алексей Иванович Зазерский (1876–1942) стал одним из видных зодчих-градостроителей Российской империи и Советского Союза начала XX в. По оценкам специалистов, архитектурный мир того времени был сложным и противоречивым, но именно тогда Зазерский внёс существенный вклад в развитие застройки Петербурга – Ленинграда. Он вписал своё имя в летопись родного города как архитектор, художник, инженер, педагог, гражданин и патриот, защищавший Ленинград в составе народного ополчения и погибший в блокадном сорок втором.

В 1902 г. Алексей Зазерский окончил Институт гражданских инженеров с серебряной медалью по строительному искусству. В начале своей профессиональной деятельности молодой специалист занялся проектированием и строительством нового типа жилья. Новаторская идея архитектора-градостроителя заключалась в сооружении кооперативных жилых комплексов на средства будущих жильцов и способствовала решению актуальной задачи обеспечения жильём. Среди построенных таким способом зданий – жилые дома на набережной реки Карповки, 19, улице Профессора Попова, 28, Большой Посадской (д. 1) и Малой Посадской (д. 10) улицах, жилой комплекс Бассейного товарищества собственных квартир (улица Некрасова, д. 58–60).

Велика роль Алексея Зазерского в сооружении объектов службы городского трамвая. Он выступил автором здания Центральной электрической станции на Атаманской улице, 3, других трансформаторных подстанций, расположенных в разных частях города.

Архитектор также участвовал в архитектурном оформлении Пантелеймоновского и Аничкова мостов через Фонтанку и Аларчина моста через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова).

В 1917 г. Алексей Зазерский работал в комиссии по перепланировке Петрограда. После революции три года руководил реконструкцией Ярославля. Вернувшись в Петроград, вёл преподавательскую деятельность, занимал ответственные должности в строительных организациях. По его проекту (в соавторстве с Н. Ф. Рыбиным) в 1925–1928 гг. для рабочих Невской заставы строится один из лучших жилых комплексов – Палевский жилмассив на проспекте Елизарова, 8.

Зодчий построил текстильный комбинат и жилой дом в Москве на Арбате. Будучи заместителем председателя Общества архитекторов-урбанистов, спроектировал промышленные зоны для Ленинграда, Баку, уральских городов, химический комбинат во Владимире.

Великая Отечественная война застала его в родном Ленинграде. Несмотря на возраст, вместе с сыном, также архитектором Николаем Зазерским, Алексей Иванович вступил в народное ополчение. Погиб в 1942 г. в блокадном городе и похоронен в братской могиле.

Николай Алексеевич Зазерский (1907–1980), окончивший ЛИСИ (СПбГАСУ) в 1937 г., прошёл всю войну, после чего вернулся к архитектурной работе. Участвовал в массовой жилищной застройке Сосновой Поляны, Петергофа, Охты, Большого Сампсониевского проспекта.

