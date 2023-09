Правительство Республики Коми и МКБ подписали соглашение о сотрудничестве 

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство Республики Коми и МКБ (Московский клиентский банк) договорились о сотрудничестве в рамках восьмого Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке. Делегацию Республики Коми на форуме возглавляет Глава региона Владимир Уйба.

Документ подписали Первый заместитель Председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева и Заместитель председателя правления Максим Коржов.

Стороны планируют вести работу в направлении развития и внедрения новых банковских продуктов, современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Республики Коми, и в части реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов, в том числе в форме государственно-частного партнерства в целях социально-экономического развития региона.

«Одним из основных приоритетных направлений в работе Правительства Коми является обеспечение благоприятных условий для партнеров в целях реализации проектов. Мы всегда открыты для делового сотрудничества, с рядом крупных организаций у нас заключены соглашения. Уверена, что наше партнерство будет плодотворным», – отметила Эльмира Ахмеева в ходе диалога с заместителем Председателем Правления банка Максимом Коржовым. 

«Мы работаем с государственными органами и предприятиями по всей России, участвуем в реализации значимых инфраструктурных и инвестиционных проектов. Республика Коми является крупным регионом России с богатым природно-ресурсным потенциалом. Уверен, наше совместное сотрудничество с Правительством Республики Коми внесет вклад в ее дальнейшее социально-экономическое развитие», – сказал Заместитель председателя правления МКБ, Максим Коржов.

