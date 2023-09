Правительство Амурской области и МКБ подписали соглашение о сотрудничестве 

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

На полях Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Амурской областью и МКБ (Московским клиентским банком).

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина и Заместитель Председателя правления банка Максим Коржов.

Соглашение включает ряд направлений для совместной работы, например, развитие современных банковских технологий на территории Амурской области, включая отдаленные и северные районы, поддержку в части технической модернизации предприятий и создание благоприятных условий для работы предпринимателей малого и среднего бизнеса в регионе.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках Соглашения является привлечение частных российских и иностранных инвестиций в область, не менее значимо развитие современных банковских технологий на территории Амурской области, особенно важно, что эта работа будет вестись и в отдаленных северных районах. Банк готов оказать поддержку в части технической модернизации предприятий и создании благоприятных условий для работы предпринимателей в регионе» — отметила первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

«МКБ принимает активное участие в реализации проектов, которые важны для жителей и компаний, работающих на Дальнем Востоке. У нас есть опыт финансирования строительства таможенно-логистического терминала Кани-курган и проекта по модернизации системы уличного освещения в Благовещенске с использованием технологии «Умный город». В ближайшее время мы откроем офис в Благовещенске, чтобы быть ближе к клиентам региона и еще быстрее реагировать на поступающие от них задачи», — рассказал Заместитель Председателя правления МКБ Максим Коржов.

МКБ работает в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) с 2021 года и стабильно развивает сотрудничество с компаниями, представляющими ключевые сектора экономики региона и различные сегменты бизнеса – от крупнейших предприятий до малых предпринимателей.

За 31 год работы на рынке банк сформировал команду профессионалов, которая обладает глубокими отраслевыми знаниями и опытом в реализации различных проектов для предприятий горно-металлургической, нефтегазовой, транспортной отрасли и агропромышленного комплекса.

