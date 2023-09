Политех посетила делегация Ташкентского государственного транспортного университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 августа СПбПУ посетила делегация Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТУ). Ведущий вуз Узбекистана, где готовят кадры для транспортной отрасли, выразил интерес к установлению и развитию сотрудничества с Петербургским Политехом, в частности, с Передовой инженерной школой «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ).

Представителей ТГТУ приветствовал ректор СПбПУ Андрей Рудской. На встрече также присутствовали проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев и проректор по цифровой трансформации, руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков. После совещания была организована экскурсия по Главному зданию Политеха. Гости посетили Музей истории СПбПУ, галерею портретов, зал заседаний Учёного совета, Белый зал, Фундаментальную библиотеку СПбПУ.

В научно-исследовательском корпусе «Технолополис Политех» представители Ташкентского университета познакомились с возможностями Суперкомпьютерного центра «Политехнический». Высочайшая производительность СКЦ (4,5 ПФлопс) позволяет ПИШ СПбПУ вести передовые инженерные разработки, направленные на решение прорывных задач в интересах высокотехнологичных компаний. Важным элементом инфраструктуры ПИШ СПбПУ также являются научно-технологические образовательные пространства (НТОП), оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным программным обеспечением. Гости посетили первое из таких образовательных пространств — НТОП «ТВЭЛ — СПбПУ» , созданное в конце 2022 года совместно с АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом»).

Подробному обсуждению образовательных программ и инженерных проектов ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» было посвящено расширенное рабочее совещание. В нём приняли участие Алексей Боровков, руководитель Дирекции ПИШ СПбПУ Олег Рождественский, директор Института передовых производственных технологий СПбПУ Валерий Левенцов, директор Центра дополнительного образования ПИШ СПбПУ Сергей Салкуцан и руководитель отдела системного инжиниринга ПИШ СПбПУ Юрий Житков.

Декан факультета электротехники и компьютерной инженерии ТГТУ Ядгор Рузметов поблагодарил руководителей Политеха и ПИШ СПбПУ за приглашение и обозначил приоритетные направления развития Ташкентского университета. Как отметил Ядгор Озодович, вуз реализует стратегию трансформации образовательного процесса в соответствии с международными образовательными стандартами, выстраивает курс на цифровизацию системы управления, внедряет систему резерва молодых учёных и в целом работает над преобразованием университета в образовательный хаб в сфере транспорта в Центральном Азиатском регионе.

В части академического сотрудничества с другими университетами у нас есть ряд целей и задач. Это организация мастер-классов и семинаров, ориентированных как на студентов, так и на преподавателей, открытие программы двойного диплома в области компьютерных наук, математики, электротехники и электроники, создание международных исследовательских проектов, разработка программ обмена, создание совместного научного инновационного центра в Ташкентском государственном транспортном университете , — подчеркнул спикер.

В свою очередь, Алексей Боровков представил концепцию, структуру и показатели реализации программы ПИШ СПбПУ и отдельно остановился на структуре ключевых партнёрств и механизмах работы с индустриальными партнёрами. Алексей Иванович подчеркнул, что на стадии формирования программы ПИШ СПбПУ были получены 22 письма поддержки от высокотехнологичных компаний с указанием направлений сотрудничества и НИОКР. Сотрудничество выстраивается одновременно более чем в десяти отраслях промышленности, в основе взаимодействия с ключевыми партнёрами лежат дорожные карты (ДК).

«Передовая инженерная школа СПбПУ участвует в решении задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития России, — подчеркнул Алексей Боровков. — Взаимодействие с ключевыми партнёрами, к примеру, АО „ТВЭЛ“, на основе дорожных карт позволяет нам на несколько лет вперёд понимать, какие работы они планируют, какие задачи для них важны и какие решения необходимы. Мы имеем возможность готовиться к этим работам, наращивать собственные компетенции, формировать проектные команды и консорциумы, если это необходимо».

Подробнее о применении технологии цифрового двойника в секторе железнодорожного транспорта рассказал Юрий Житков, отметив в выступлении возможности цифровой платформы CML-Bench® .

Мы работаем на цифровой платформе, которая позволяет управлять данными и процессами, требованиями, проектами, аппаратными и программными ресурсами, хранить всю историю изменений. Все расчётные модели, которые разрабатывают наши инженеры, объединяются в одну большую систему. Мы можем масштабировать эту систему каждый раз, добавляя к ней новые модели, и использовать это в других проектах. К примеру, если появляется задача, связанная с воздействием скоростного состава на верхние элементы железнодорожных путей (знаки, семафоры), то мы, имея модели динамики и аэродинамики, не создаём их заново, а быстро соединяем с моделями тех объектов, на которые мы должны изучить воздействие воздушной волны, и переходим к исследованию , — пояснил Юрий.

Отдельное внимание в ходе рабочей встречи было уделено образовательным программам ПИШ СПбПУ. Как отметил Валерий Левенцов, в этом году в магистратуру на бюджетные места поступили 72 человека. Он подчеркнул, что речь идёт не о массовом образовании, а подготовке специалистов с компетенциями мирового уровня, нацеленными на решение сверхактуальных задач высокотехнологичных предприятий. Индустриальными партнёрами образовательных программ ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» выступают НПО «Центротех» / АО «ТВЭЛ» / ГК «Росатом», ПАО «Северсталь», Инжиниринговая компания АО «ОКАН» и др. Совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х. М. Бербекова запущена сетевая программа «Механика полимерных и композиционных материалов» .

Сетевое партнёрство между вузами возможно и при реализации дополнительного профессионального образования. Об этом говорил в своём выступлении Сергей Салкуцан. Он рассказал о программах ДПО, массовых открытых онлайн-курсах и программах повышения квалификации в ПИШ СПбПУ и Центре НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Отдельно обозначил востребованность корпоративного обучения для высокотехнологичных предприятий.

По итогам встречи стороны определили перспективные направления для совместной работы двух университетов, наметили ряд последующих встреч. В подтверждение взаимного интереса в развитии научно-образовательного сотрудничества было подписано соглашение между ТГТУ и ПИШ СПбПУ. Подписи под документом поставили Алексей Боровков и советник ректора ТГТУ Анвар Адилходжаев. Кроме того, руководитель ПИШ СПбПУ пригласил представителей Ташкентского университета принять участие в Пятом международном форуме «Передовые цифровые и производственные технологии» 12-13 октября 2023 года.

