Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Консорциум разработчиков инженерного программного обеспечения «Развитие» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в рамках развития многолетнего сотрудничества в сфере науки и образования заключили соглашение о создании Авторизованного учебного центра по инженерным расчётам. Документ подписали исполняющий обязанности проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов и генеральный директор АСКОН Максим Богданов от имени консорциума «Развитие».

Соглашение о создании Авторизованного учебного центра укрепит сотрудничество и расширит сферу применения программных продуктов АСКОН. Сейчас у нас реализуется шесть программ повышения квалификации, в основном связанных с трехмерным моделированием, помимо этого «КОМПАС-3D» активно используется в программах научно-технического творчества студентов и школьников. По новому соглашению в Политехе будут разработаны программы ДПО, установлено новое программное обеспечение и запущен процесс сертификации преподавателей , — подчеркнул Дмитрий Тихонов.

В учебном центре организовано повышение квалификации специалистов по проектированию и конструированию изделий и инженерных систем с помощью программных продуктов APM FEM и KompasFlow, позволяющих производить как прочностные расчеты, так и трёхмерное моделирование течений жидкости и газа.

Безусловно подписание соглашения положительно скажется на реализации совместных научных и образовательных инициатив. Открытию центра предшествовала кропотливая подготовительная работа, в ходе которой определены уникальные, не представленные на рынке образовательных услуг направления обучения, разработаны программы повышения квалификации, подготовлены преподаватели, квалификация которых на сегодняшний день подтверждена профессиональными сертификатами АСКОН. Мы твёрдо намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и признательны компании АСКОН за оказываемую поддержку. Мы уже приняли совместное решение об интеграции специализированных курсов в наши старшие образовательные продукты, в том числе в программы повышения квалификации по реверсивному инжинирингу, программы профессиональной переподготовки по горному и нефтегазовому делу , — рассказал руководитель Авторизованного учебного центра, доцент ФизМеха, ведущий научный сотрудник ПИШ «Цифровой инжиниринг» Иван Курта.

В современных реалиях выпуск конкурентноспособной продукции требует от её разработчиков умения не только конструировать при помощи современных технологий САПР, но и моделировать поведение будущего изделия ещё для того, как оно будет реализовано даже в виде опытного образца. Это позволяет сократить время и затраты на разработку новых изделий, однако требует от специалистов, конструкторов и расчётчиков умения работать в программных пакетах и модулях, предназначенных для численного моделирования. Открытие учебного центра — это хороший шаг к тому, чтобы распространять эти навыки и знания среди обучающихся и специалистов с опытом работы , — резюмировал руководитель направления инженерных расчетов АО «АСКОН» Филипп Рябов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI