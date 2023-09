Политехник выиграл престижный конкурс на стипендию имени С. П. Королёва

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехник Денис Коваленко вошёл в десятку российских студентов инженерных направлений, которые получат повышенные стипендии имени Сергея Павловича Королёва. Кроме этого, ему и ещё 12 студентам СПбПУ назначены стипендии Президента РФ за выдающиеся успехи в науке и образовании.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги конкурса для студентов и аспирантов на соискание персональных стипендий имени Сергея Павловича Королёва — выдающегося учёного, конструктора ракетно-космических систем. Конкурс проводился в этом году впервые. Было рассмотрено 419 заявок. По итогам заседания конкурсной комиссии названы имена десяти студентов и десяти аспирантов, имеющих значительные успехи в области инженерного дела, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов.

В числе лучших — политехник Денис Коваленко. Он учится на втором курсе магистратуры «Автоматизация технологических машин и оборудования и интеллектуальные системы» Института машиностроения, материалов и транспорта. О конкурсе на получение стипендии прочитал в соцсетях, в одной из групп Политеха. Для участия нужно было предоставить информацию о достижениях в инженерной сфере. И здесь Денису было что показать, ведь у него призовые места в олимпиаде «Я — профессионал», победы в соревнованиях « Кубок Ректора », инженерно-робототехническом хакатоне « REcathon » и разных кейс-чемпионатах. А ещё он учится на одни «пятёрки».

Когда я узнал, что конкурс проводится по всей России и в нём всего десять победителей, мало верил в свои шансы. Конечно, был приятно удивлён результатом. Спасибо команде «бибс» — моим одногруппникам Глебу Иванову, Дмитрию Новикову и Максиму Смотрину. Только благодаря командной работе нам удалось добиться победы практически во всех инженерных соревнованиях. Надеюсь, что эта стипендия будет мотивацией продолжать в том же духе , — поделился Денис.

Стипендия будет выплачиваться в течение 12 месяцев. Изначально её размер составлял 15 тысяч рублей для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов. Но благодаря Благотворительному фонду «Система» и Госкорпорации «Роскосмос» поддержка стипендиатов в 2023 — 2024 учебном году будет увеличена в два раза и составит 30 тысяч рублей для студентов и 40 тысяч рублей для аспирантов.

Кроме этого, Денис Коваленко стал стипендиатом Президента и Правительства РФ. Результаты конкурса опубликовало Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Выплата назначается студентам, выдающиеся успехи которых в учёбе и научных исследованиях подтверждены дипломами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющимся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей в авторитетных изданиях России и за рубежом.

Также стипендии Президента Российской Федерации будут получать политехники Артемий Гольдберг, Ксения Кострова, Никита Кузнецов, Евгения Кузнецова, Глеб Митяшин, Дмитрий Новиков, Анастасия Савина, Яна Слотина, Максим Смирнов, Степан Соловьёв, Юлия Хозяйнова, Никита Чамара.

«Подготовка к такому конкурсу — это интересная форма рефлексии. Ты собираешь свои достижения в работе, учёбе, научной деятельности и понимаешь, что труд ценится и вознаграждается, — уверен студент 2 курса магистратуры „Социология коммуникаций и медиааналитика“ Гуманитарного института, специалист по работе с молодёжью Центра волонтёрских проектов „Гармония“ Максим Смирнов. — Конечно, всегда есть сомнения, но если действовать, то результат будет обязательно. Победа в конкурсе — это повод гордиться и продолжать работу. Неудача — повод трудиться дальше. Чем я планирую заниматься дальше? Продолжать заниматься тем, что люблю, с благодарностью к тем, кто меня поддерживает».

Сейчас размер стипендии Президента РФ составляет 2200 рублей, Правительства — 1440 рублей.

