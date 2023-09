Под эгидой МФТИ стартовала вторая экспедиция «Плавучего университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября из Мурманска отправилась очередная экспедиция научно-образовательной программы «Плавучий университет» в воды северо-восточной части Баренцева моря, район желоба Святой Анны, и в центральную часть Карского моря на НИС «Дальние Зеленцы». Это второй этап экспедиции в Арктику в рамках проекта «Плавучий университет» в этом сезоне. Первая проходила с 15 июля по 3 августа.

Экспедиция имеет как научное, так и образовательное значение — в процессе работы в рейсе опытные ученые будут передавать свои знания и навыки будущим поколениям исследователей моря, проводя обучение через исследование.

Подготовку экспедиции ведут специалисты подведомственного Минобрнауки России Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из ММБИ РАН. Экспедиция пройдет с 10 по 29 сентября 2023 года.

Научный состав включает 17 участников, в числе которых как опытные ученые, так и прошедшие отбор студенты из научных и образовательных организаций: ИО РАН, ЦМИ МГУ, МФТИ (НИУ), МГУ, СПбГУ, РГГМУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», К(П)ФУ, СФУ, САФУ, БФУ и МГРИ-РГГРУ.

«В этом году у Плавучего университета сразу две научные экспедиции в Арктику на НИС “Дальние Зеленцы”. Работы включают гидрофизику, морскую биологию и исследования загрязнений моря. Они охватывают как летний, так и осенний сезоны, что редко удается реализовать научным коллективам в рамках одного года. Это позволяет обеспечить высокое качество научного результата и передать студентам актуальные практико-ориентированные навыки и знания. Таким образом, Плавучий университет выращивает новые поколения молодых специалистов, действительно вовлеченных в исследовательскую работу, интегрированных в научное сообщество. Именно так работает принцип обучения через исследования», — поясняет директор Координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ Наталья Степанова.

Научная программа второго этапа экспедиции посвящена исследованию атлантических водных масс в районе желоба Святой Анны — важного региона с точки зрения происходящего потепления в Арктике. В рамках рейса будут изучены гидрофизическая структура и пути распространения фрамовской и баренцевоморской ветвей атлантических вод. Научные сотрудники, идущие в рейс, работают с данным регионом не первый год и ранее при поддержке Плавучего университета получили значимые научные результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Marine Science. Однако до сих пор есть ряд важных вопросов о циркуляции этих вод в Баренцевом море и в желобе Святой Анны, за ответами на которые ученые отправляются в море.

На основе собранных данных будут получены оценки процессов перемешивания и теплообмена фрамовской и баренцевоморской водных масс. Также будут описаны количественные и качественные характеристики планктонных сообществ в изучаемых акваториях, определена зависимость экосистем от гидрофизических условий. Наконец, будет изучена степень загрязнения изучаемых акваторий морским мусором и микропластиком.

В рамках образовательной программы члены научного состава рейса проведут цикл лекций и семинаров по темам исследовательских задач экспедиции. Студенты и аспиранты пройдут обучение методикам работы с приборами и вспомогательной аппаратурой, научатся планировать натурные измерения, собирать и интерпретировать натурные данные.

«Важнейшим результатом нашей совместной работы будет интеграция молодых исследователей в длительный научный процесс, включение их в работу действующих научных групп. Научный процесс включает в себя не только работы на палубе в экспедиции, но и последующую обработку и анализ полученных данных, представление результатов на научных конференциях, написание статей. По итогам проделанной работы вы поймете, куда дальше нужно развивать исследование, какие еще измерения в море необходимо провести. Таким образом, появятся новые задачи для дальнейшей работы», — дополняет обозначенные цели д. ф.-м. н. Александр Осадчиев, начальник экспедиции.

Программа «Плавучий университет» реализуется в рамках Десятилетия наук об океане ООН, входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий РФ, проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках реализации Национального проекта «Наука и университеты». Организацию осуществляет Координационный центр «Плавучий университет» на базе Московского физико-технического института.

