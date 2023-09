Низкоресурсная криптография и современный криптоанализ: завершилась Международная конференция SIBECRYPT-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

22-я Международная конференция SIBECRYPT «Сибирская научная школа-семинар “Компьютерная безопасность и криптография”» имени Г. П. Агибалова прошла с 4 по 9 сентября в Барнауле.

Конференция собрала около 50 специалистов по криптографии и информационной безопасности из Москвы, Новосибирска, Томска, Иркутска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Калининграда, а также Индии и Пакистана.

В делегацию из Новосибирска вошли 10 преподавателей и студентов Новосибирского государственного университета, которые представили секционные и пленарные доклады в области постквантовой криптографии и криптографических дискретных функций.

— Для меня наиболее ценным результатом конференции стало выступление и обратная связь по полученным результатам. Было интересно поучаствовать в дискуссии и обсудить с коллегами, занимающимися проблемами алгоритмов доказательства с нулевым разглашением, перспективы развития данной области и нерешенные проблемы. SIBECRYPT – это уникальная возможность узнать что-то за пределами своей непосредственной области исследования, — поделился впечатлениями младший научный сотрудник Математического центра в Академгородке Дмитрий Кондырев.

Также в рамках конференции прошел конкурс молодежных докладов, где победителем стал магистрант 2 курса Механико-математического факультета НГУ, инженер Математического центра в Академгородке Денис Быков. Тема доклада – «О достижимости нижней оценки числа бент-функций на минимальном расстоянии от бент-функций из класса Майорана-МакФарланда».

Справка: SIBECRYPT – одна из ведущих конференций по криптографии и компьютерной безопасности в России, ежегодно проходящая в разных городах Сибири. Ее цель — обсуждение фундаментальных математических проблем криптографии и защиты информации в компьютерных системах и сетях, обмен научными результатами по развитию теоретических основ и созданию программно-аппаратных средств компьютерной безопасности. В этом году конференция проходила в Барнауле при поддержке Международного математического центра в Академгородке, Томского государственного университета, Северо-Западного центра математических исследований им. Софьи Ковалевской. В число организаторов входят Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, Академия криптографии Российской Федерации, Московский государственный университет.

