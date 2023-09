МКБ и Центральный Рынок открывают Фестиваль хорошего вкуса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Грузинский хачапури с сулугуни и имеретинским сыром из Калуги, итальянская паста с подмосковной бурратой и японская закуска из краба с антоновкой, еще ростовские груши, волгоградские боровики, дальневосточный гребешок, говядина с Северного Кавказа и сочинские мандарины – Фестиваль хорошего вкуса с 9 сентября по 28 октября организуют Московский кредитный банк и Центральный Рынок.

Семь шеф-поваров из семи корнеров («Грузины здесь», From, CheeseMania, Ryba Family, Kulek, Tokio Sushi и Pinzeria by Bontempi) Центрального рынка семь недель в рамках Фестиваля хорошего вкуса готовят из локальных продуктов, выбранных в разных регионах страны – от Великих Лук до Владивостока. Каждая неделя – новый корнер и новые продукты. По субботам шеф-повара вместе с популярными ведущими готовят фестивальные блюда. А в течение недели у гостей Центрального рынка есть возможность попробовать новинку и оценить, достойна ли она остаться в постоянном меню.

Стартует фестиваль с килограммового хачапури от «Грузины здесь» – Гиорги Начкебиа приготовит традиционную грузинскую выпечку с тремя видами сыра от калужского фермера, добавит карамелизированную ростовскую грушу и сибирские кедровые орехи. Гости могут заказывать хачапури с 9 по 16 сентября.

С 17 сентября по 23 сентября Резуан Сабанчиев, шеф-повар From, презентует брискет из кавказской говядины с жюльеном из белых грибов с лисичками под трюфельным маслом. Также в фестивальной программе: фетучини с белыми грибами и трюфельным маслом – CheeseMania; гребешок в сливочно-мандариновом соусе – Ryba Family; томленый калужский ягненок с брокколи в остром перуанском соусе – Kulek; японский крабовый салат с яблоками – Tokyo Sushi и паста с бурратой от Валентино Бонтемпи.

Клиентов МКБ на Фестивале хорошего вкуса ждут особые условия: повышенный кешбэк 10% и до 2 тысяч баллов в месяц за покупки на Центральном рынке до 11 января 2024 года. Для участия нужно присоединиться к программе лояльности «МКБ Бонус» и расплачиваться за покупки в корнерах картами МКБ. 1 балл = 1 рубль, баллы можно вернуть на карту деньгами. Акция распространяется на любые покупки на территории Центрального рынка без ограничений на количество операций. Кешбэк в пределах лимита вернется на счет в течение 7 дней.

А вдохновившимся по итогам Фестиваля на настоящее гастрономическое путешествие по российским регионам клиентам банка всегда доступен кешбэк «МКБ Travel». Подробности акции – в телеграм-канале МКБ.

Московский кредитный банк (МКБ) – универсальный частный банк, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционно-банковских услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц, в том числе услуги private banking. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Работает на российском финансовом рынке с 1992 года.

Центральный рынок — это 60+ гастрономических корнеров. Здесь можно найти всё: от грузинской кухни до азиатской, от маленьких кофеен до авторских ресторанов, от знаменитых проектов до новых концептов. А еще каждые выходные на Центральном проходят шоу-программы для детей, концерты, вечеринки на веранде и DJ-сеты для взрослых.

