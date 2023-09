ГУУ и КФУ подписали Меморандум о взаимопонимании на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ» в Казани

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

7-8 сентября 2023 года в Казани прошёл Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», в работе которого по приглашению Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан приняла участие делегация из Государственного университета управления.

В состав делегации вошли: проректор Мария Карелина, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, а также специалисты Центра социально-экономических и политических исследований Китая Фанис Шарипов и Олег Тимофеев.

Важным событием первого дня работы Форума стала церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и Государственным университетом управления. Со стороны ГУУ документ подписала проректор Мария Карелина, от казанских коллег – проректор по внешним связям КФУ Тимерхан Алишев. Впереди определение ключевых направления сотрудничества и подписание соглашения о совместной работе.

ГУУ и КФУ сделали первые совместные шаги на текущем Форуме, выступив организаторами секции «Практические аспекты делового сотрудничества между Россией и Китаем». Модератором секции выступил старший научный сотрудник Центра социально-экономических и политических исследований Китая ГУУ Олег Тимофеев. Директор этого Центра Фанис Шарипов выступил на секции с докладом «Совместные образовательные программы как фактор оптимизации российско-китайского делового сотрудничества». В её работе также принял участие директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов, который выступил с докладом «Концепция учебно-испытательного выставочного центра наземных транспортных и технологических машин, произведённых в Китае». Кроме специалистов из ГУУ в работе секции приняли участие авторитетные эксперты из России и Китая: Павел Трощинский (Институт Китая и современной Азии РАН), Виталий Манкевич (Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей), Александр Зайнигабдинов (консалтинговая группа «Окно в Китай»), Чэнь Вэйгуан (Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли), Евгений Березкин («SIMPLE LOGISTIC»), Олег Балашов («Интертекстиль») и другие.

По просьбе оргкомитета Форума Олег Тимофеев и Фанис Шарипов провели мастер-класс в форме дискуссии с презентацией монографии «Управление социально-экономической экосистемой бизнеса приграничной территории между Российской Федерации (Россия и Китай)», которая вышла неделю назад в Издательском доме ГУУ. Монография была написана в соавторстве с доцентом кафедры институциональной экономики Института экономики и финансов ГУУ Светланой Сазановой и под общей научной редакцией ректора, доктора экономических наук, профессора Владимира Строева.

Результативные переговоры членов делегации ГУУ с представителями бизнеса России и Китая привели к договоренностям о проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах реального сектора. Основной вектор – импортозамещение, укрепление технологического суверенитета России. По достоинству были оценены партнерами выполненные инженерной группой ГУУ работы по составлению конструкторской документации для завода «МЕРКАТОР Калуга» и других предприятий, а также разработки в области БПЛА. Достигнуты договоренности о целевых местах в магистратуре ГУУ на 2024/2025 учебный год.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI