Вышку признали лидером в области финансовых технологий в управлении

Высшая школа экономики победила в номинации «Финансовые технологии в управлении» на Всероссийском форуме финансово-экономического блока организаций высшего образования.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) прошел Всероссийский форум финансового-экономического блока организаций высшего образования. В мероприятии приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, замминистра финансов РФ Павел Кадочников, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Форум проводился для профессионального сообщества финансистов и экономистов, которые занимаются планированием, учётом и анализом финансово-хозяйственной деятельности в образовательных организациях. Основная цель – выделить вузы, которые вносят наибольший вклад в развитие финансово-хозяйственной деятельности и показывают лучшие практики в области управления финансами своих университетов.

Победителей определяли представители Минобрнауки, Минфина, Федерального казначейства, исходя из рейтинга качества финансового менеджмента высших образовательных учреждений.

Высшую школу экономики признали лучшим вузом в номинации «Финансовые технологии в управлении». Андрей Омельчук и Павел Кадочников вручили почетную грамоту заместителю проректора НИУ ВШЭ Дмитрию Сергееву.

«Экспертное сообщество достаточно высоко оценило результаты работы финансовой дирекции Вышки по трансформации финансовой службы. Внедрение роботизированных процессов в работу, удобные финансовые сервисы, дашборды с аналитикой, чат-боты – все эти нововведения позволили Вышке стать лидером в области финансовых технологий в управлении среди высших образовательных учреждений», – подчеркнул проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов.

