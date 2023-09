Архитектурный факультет СПбГАСУ приглашает на выставку Владимира Антощенкова «Жизнь в унисон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Выставка «Жизнь в унисон»

Владимир Антощенков

В выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ проходит выставка Владимира Антощенкова «Жизнь в унисон».

На выставке, приуроченной к 90-летию автора, представлены его творческие работы: фотографии и графика.

Владимир Антощенков – член Союза фотохудожников России и Союза художников России. В 1957 г. окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ). В 1959 г. поступил в аспирантуру ЛИСИ по специальности «Градостроительство» и в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию «Пути передвижения в жилых районах». С 1962 г. ассистент, с 1973 г. доцент кафедры градостроительства ЛИСИ. Более 30 лет руководил учебной мастерской.

Фотографией начал заниматься в 1974 г., когда сделал первую серию фоторабот о Ленинграде. Автор 28 персональных выставок и участник более 50 групповых выставок в России и за рубежом, 15 фотоальбомов.

Выставка организована совместными усилиями подразделений СПбГАСУ: проектной студии, научно-технической библиотеки, кафедры рисунка, кафедры дизайна архитектурной среды.

Церемонию открытия вела заведующая научно-технической библиотекой СПбГАСУ Елена Романова. Символическую ленточку перерезали первый проректор университета Светлана Головина и студентка архитектурного факультета, сотрудница проектной студии Таисия Кирьянова.

Открытие выставки. Выступает Екатерина Возняк

Юбиляр удостоился знака «Гражданский архитектор». По поручению ректора СПбГАСУ Евгения Рыбнова декан архитектурного факультета Екатерина Возняк передала награду близким Владимира Антощенкова.

Добрые слова в адрес Владимира Антощенкова произнесли коллеги, ученики, поклонники его таланта.

Как рассказала Екатерина Возняк, вся жизнь Владимира Антощенкова связана с нашим вузом. Это замечательный педагог, ученики которого достигли больших профессиональных высот.

Открытие выставки. Выступает Валерий Мостович

О творческом содружестве Владимира Антощенкова со Светозаром Заварихиным, архитектурным критиком, публицистом и педагогом, сообщил Валерий Мостович, доцент кафедры истории и теории архитектуры.

Фёдор Перов

Фёдор Перов, доцент кафедры архитектурного проектирования, рассказал о яркой личности Владимира Семёновича, внёсшего большой вклад в развитие архитектурной школы вуза.

Владимир Дёмин, начальник Управления градостроительной политики Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, знакомый с Владимиром Антощенковым почти 45 лет, поделился воспоминаниями о годах учёбы.

Александр Рощин, член Союза фотохудожников России, выразил уверенность, что культурный, фотографический, архитектурный опыт Владимира Антощенкова будет по-прежнему востребован.

Светлана Бочкарёва, главный архитектор СПбГАСУ, доцент кафедры дизайна архитектурной среды, выпускница мастерской Владимира Антощенкова, сообщила о давней мечте своего наставника – воплотить творческие замыслы в более долговечном материале, чтобы они могли украсить улицы, бульвары, скверы нашего города.

Владимир Антощенков по видеосвязи поблагодарил организаторов выставки и рассказал о том, как зарождаются его идеи.

Выставка будет работать по 21 сентября. Организаторы приглашают гостей поделиться своими впечатлениями в книге отзывов, которая будет передана юбиляру.

Поздравляем Владимира Семёновича Антощенкова с 90-летием, желаем крепкого здоровья и бодрости духа!

