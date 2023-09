Source: MIL-OSI Russian Language News

Каждое второе воскресенье сентября в мире отмечается Международный день памяти жертв фашизма. В 1962 году Организация Объединённых Наций выбрала эту плавающую дату в связи с тем, что Вторая мировая война началась и закончилась в сентябре.

За шесть лет крупнейшего в мировой истории военного конфликта, развязанного бесчеловечным режимом фашисткой Германии, погибло более 55 миллионов человек, из них 27 миллионов – граждане Советского Союза. И погибали эти люди не только на полях сражений. Немцы следовали расовой теории нацизма, в соответствии с которой они осознанно и планомерно уничтожали мирных жителей, представителей других народов, якобы низших рас, в число которых входили евреи, славяне, цыгане и другие народы.

Вот что говорил о славянах рейхминистр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер в своей речи перед группенфюрерами 4 октября 1943 года:

«Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха… Живут ли другие народы в благоденствии или они издыхают от голода, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны как рабы для нашей культуры, в ином смысле это меня не интересует. Погибнут или нет от изнурения при создании противотанкового рва 10000 русских баб, интересует меня лишь в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров / Славяне — смешанный народ на основе низшей расы с каплями нашей крови, не способный к поддержанию порядка и к самоуправлению / Мы, немцы, единственные в мире, кто хорошо относится к животным. Мы будем прилично относиться и к этим человеческим животным».

Тот же Генрих Гиммлер являлся одним из главных организаторов Холокоста – массового уничтожения евреев на подконтрольных Германии территориях. Точное количество жертв Холокоста не поддаётся подсчёту, разными исследователями называются числа от 4 до 8 миллионов человек.

Даже сами немцы не могли чувствовать себя в безопасности. Специальная правительственная программа «Т-4» осуществляла уничтожение и принудительную стерилизацию инвалидов и лиц с психологическими расстройствами и хроническими заболеваниями, включая детей. Считалось, что они ослабляют арийскую расу и должны быть ликвидированы с целью экономии средств на их содержание.

Казалось бы, эти факты могут ужаснуть любого и подобная идеология сегодня будет категорически неприемлемой. Однако в угоду сиюминутным политическим интересам в ряде стран пытаются искажать исторические факты и пересматривать итоги Второй мировой войны. Что особенно поражает, это делают не только государства проигравшей стороны или бывшие заокеанские союзники, на чьи земли не ступала нога завоевателя, но и страны, чьё население считалось фашистами «недочеловеками» и уничтожалось в концентрационных лагерях. К примеру, в декабре 2021 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За неё проголосовали 130 стран. Но нашлось 49 воздержавшихся. А Украина и Соединённые Штаты Америки, которые демонстративно выступают за расовое и всякое прочее равенство, высказались против.

Международный день памяти жертв фашизма призван способствовать борьбе с возрождением фашистской идеологии и распространением неонацизма, который в некоторых странах с недавних пор поддерживается на государственном уровне.

В Государственном университете управления надёжно хранят историческую память и всячески способствуют развитию межнационального сотрудничества. С 2011 года в стенах вуза действует Клуб интернациональной дружбы – общественная молодёжная организация университета, в которую на данный момент входят больше десятка национальных землячеств.

Также ГУУ участвует в международном проекте «Лица Победы», в котором могут принять участие все желающие. Если знакомый вам ветеран имеет какое-то отношение к Государственному университету управления, вы можете прислать нам его данные и мы добавим его в ряды Научного полка ГУУ. Информацию можно высылать в отдел PR ГУУ на электронную почту: as_kozlov@guu.ru Контактный телефон: +7 (917) 507-69-41, Козлов Андрей Сергеевич.

