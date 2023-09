XXXVI Cъезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

С 7 по 10 сентября в Московском университете проходит работа XXXVI Cъезда Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов. Тема съезда – «Профессиональное наставничество в трудовых коллективах современных университетов». С приветствием к лидерам профсоюзных организаций высшей школы обратился ректор МГУ, президент Евразийской ассоциации университетов В.А. Садовничий.

Он напомнил, что именно в стенах Московского университета в 1987 году началась история Ассоциации, которая за прошедшие годы смогла внести заметный вклад в дело сохранения и укрепления гуманитарных связей университетов на евразийском пространстве, дружеских и рабочих контактов между коллективами ведущих университетов.

Ректор отметил, что съезды Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов прошли уже в 25 разных университетах семи стран евразийского пространства. На всех форумах в центре внимания были актуальные проблемы профсоюзного движения, материального и социального благополучия коллективов, развития инфраструктуры. В формате оживлённых дискуссий и «круглых столов» председатели профкомов университетов обменивались опытом практической работы, искали точки приложения общих интересов в решении стоящих перед трудовыми коллективами текущих и стратегических задач.

По словам В.А. Садовничего, тема нынешнего съезда – «Профессиональное наставничество в трудовых коллективах современных университетов» – очень актуальна. 2023-й год президентом Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника. Это и одна из ключевых тем проходящего в стране Десятилетия науки и технологий. «От постоянного обучения профсоюзных активистов в соответствии с современными требованиями, от передачи опыта наставников зависит эффективность вашей работы», – подчеркнул ректор МГУ.

Академик В.А. Садовничий отдельно остановился на взаимодействии Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов и Евразийской ассоциацией университетов. В марте этого года профсоюзные активисты были среди участников XV Cъезда Евразийской Ассоциации университетов, который прошел в МГУ. «Такое сотрудничество позволяет рассматривать и решать вопросы академической и научной политики в университетах в тесной взаимосвязи с социальными вопросами», – отметил ректор.

«В условиях сегодняшнего дня мы придаем особенно важное значение дальнейшему развитию сотрудничества евразийских университетов, которые вносят важный вклад в углубление нашего взаимодействия, консолидацию и укрепление дружбы, – сказал В.А. Садовничий. – Ассоциация дает её участникам не только уникальный опыт профессиональной солидарности, возможность почувствовать себя частью большого «профсоюзного братства», но и по-человечески сближает людей, всегда готовых прийти на помощь».

Ректор также поблагодарил профсоюзную организацию Московского университета за активное участие в подготовке мероприятий в рамках предстоящего 270-летия МГУ, пожелал всем участникам Съезда новых успехов и свершений на благо наших университетов.

Профсоюзный форум в МГУ посвящен вопросам устойчивого развития университетов и связанным с ними задачам сохранения учебных и научных школ, вовлечения в работу молодых специалистов, формирования благоприятной атмосферы в трудовых коллективах и современной социальной инфраструктуры. Кроме того, на повестке дня вопросы взаимодействия профсоюзных организаций университетов с ректорским корпусом в целях развития в вузах современных форм наставничества, актуализации практик формирования у работников высшей школы дополнительных компетенций и профессиональных навыков.

