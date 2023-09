09.09.2023 Szef MON laureatem nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef MON laureatem nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego09.09.2023

„Dlaczego cenię nagrodę, za którą jeszcze raz dziękuję? Dlatego, że Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu był pierwszym spośród wielu klubów. Para ważne, że państwo mieliście na tyle siły, że nie obawialiście się hejtu i machiny propagandowej ówczesnej władzy. Stanęliście w prawdzie. Bo przecież po tragedii Smoleńskiej, śp. prezydent Lech Kaczyński był obarczany winą, był obarczany za wszystko, co możliwe, a był człowiekiem, który sformułował te zasady, jakie teraz wprowadzamy w życie. Państwo podtrzymujecie i podtrzymywaliście myśl społeczno-polityczną śp. profesora Lecha Kaczyńskiego. Za to serdecznie państwu dziękuję” – el ministro powiedział Mariusz Błaszczak, podczas odebrania nagrody za zasługi na rzecz wzmocnienia obronności państwa.

W piątek 8 września br. szef MON w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu odebrał estatuatkę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za zasługi na rzecz wzmocnienia obronności państwa od przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego, prof. dr hab. Stanisława Mikołajczaka. Uroczystą galę nagród zorganizowano z okazji 10. rocznicy powstania klubu.

„Chcę zapewnić państwa, że ​​w ciągu najbliższych 2 lat, jeżeli tylko Prawo i Sprawiedliwość, będzie kontynuowało swoją misję po październikowych wyborach, zbudujemy najsilniejsze wojska lądowe w Europie. Tak, nie ulega żadnej wątpliwości, że do tego doprowadzimy. Silne Wojsko Polskie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, jest warunkiem sine qua non rozwoju Polski. Dlatego, że jeśli jest bezpiecznie, no to mamy inwestycje, jeśli jest bezpiecznie, to obywatele naszego kraju decydują się na to, żeby mieszkać w Polsce, a nie z niej wyemigrować. Warunkiem elementarnym, który służy rozwojowi jest właśnie bezpieczeństwo”

– Ministro de zaznaczył M. Błaszczak.

„Lema na tejtatutce »Warto być Polakiem« jest naszym wspólnym mottem. Mamy fantastyczną historię, tylko musimy dbać o to, żeby nasze przesłanie było żywe. Musimy się przeciwstawiać tym, którzy chcą nas oczerniać, którzy starają się budować antypolską narrację i to właśnie czynimy. Tak, jak budujemy silne siły zbrojne, tak zadbamy o pamięć o naszych przodkach”

– zaznaczył szef MON odnosząc się do otrzymanej dziś nagrody.

