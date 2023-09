08.09.2023 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Japonii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Japonii08.09.2023

Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się się 8 września 2023 roku w Warszawie z Ministrem Spraw Zagranicznych Japonii Yoshimasą Hayashim.

Podczas spotkanie ministrowie podkreślili znaczenie i trwałość partnerstwa Strategicznego łączącego Polskę i Japonię desde 2015 roku. Jego potwierdzeniem jest zaawansowany dialog polityczny, liczne spotkania wysokiego szczebla oraz pogłębiająca się współpraca gospodarcza, kulturalna i naukowa. Ministro Rau wyraził zadowolenie z obserwowanego napływu nowych japońskich inwestycji bezpośrednich do Polski. Tematem rozmów dwustronnych była również kwestia promocji polskiego eksportu do Japonii. – W sferze gospodarczej Polsce zależy w szczególności na przyciąganiu jeszcze większej ilości japońskich inwestycji oraz promocji na rynku japońskim polskich produktów – stwierdził Ministro.

Polska poinformowała partnersów japońskich o licznych działaniach podejmowanych na rzecz wsparcia Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na ten kraj. El ministro Rau wyraził uznanie dla skali japońskiego zaangażowania w udzielanie pomocy finansowej i humanitarnej dla Kijowa. W trakcie spotkania omówiono szczegóły dalszej współpracy na rzecz przekazywania pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz przyszłej odbudowy Ucrania. – Jesteśmy otwarci na realizację wspólnych projektów na rzecz Ukrainy, w tym w kontekście procesu jej odbudowy – podkreślił Ministro Rau zachęcając jednocześnie japońskie podmioty do rozważenia konkretnych możliwości współpracy z Polską w tym zakresie.

El ministro Hayashi przebywał w Polsce na zaproszenie Ministra Raua, który odwiedził Japonię w maju tego roku.

