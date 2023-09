Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rekordowe środki na ochronę zdrowia – w 2024 r. przeznaczymy 190 mld PLN08.09.2023

Co roku zwiększamy środki z krajowego budżetu na ochronę zdrowia – w 2024 r. zaplanowaliśmy rekordową kwotę 190 mld zł. A 2,5 razy więcej niż nasi poprzednicy w 2015 r. Dzięki uszczelnieniu podatków przeznaczamy środki na realizację programów rządowych w zakresie opieki zdrowotnej. A min. Darmowe leki dla najmłodszych oraz seniorów, czy brak limitów do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów. Dodatkowo szpitale mogą kupować potrzebny sprzęt, a samorządy modernizują lub budują nowe placówki medyczne. El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Tomaszów Lubelski, w którym będzie rozbudowywany szpital. Na ten cel władze placówki otrzymają blisko 89 millones zł z budżetu państwa.

Rekordowe środki na ochronę zdrowia

Zdrowie Polaków jest jednym z naszych priorytetów, dlatego stale poprawiamy funkcjonowanie ochrony zdrowia. Co roku zwiększamy środki na leczenie Polaków. W 2015 p. na zdrowie Polaków przeznaczano 77,2 millones PLN. W 2023 p. przeznaczyliśmy na ten cel 170,3 mld zł. W budżecie na 2024 r. zaplanowaliśmy rekordową kwotę ponad 190 mld zł.

– Wydatki na służbę zdrowia po 8 latach są więcej niż dwa razy wyższe, więcej niż 100% przekraczają wydatków na służbę zdrowia, które odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach z Platformy Obywatelski ej – primer ministro de wskazał, Mateusz Morawiecki.

Zwiększone środki w krajowym budżecie pozwoliły nam zlikwidować limity do specjalistów dla wszystkich pacjentów i wprowadzić darmowe leki dla seniorów 75+. W ramach #NoweKonkrety program bezpłatnych leków został poszerzony o kolejne dwie grupy wiekowe:

dzieci i młodzież do 18. roku życia,

osoby powyżej 65. roku życia.

Rozbudowa szpitala con Tomaszowie Lubelskim

Cały czas inwestujemy w szpitale, zamiast je likwidować. Historia tomaszowskiego szpitala sięga 1912 r. Po wojnie, dzięki działaniom dyrektora dra. Janusza Petera, szpital był powiększany i modernizowany. Pod koniec lat pięćdziesiątych stał się jednym z największych w Polsce. Obecnie liczy 274 łóżek, ale to się niedługo zmieni. Zaplanowano już rozbudowę szpitala, która będzie kosztować ponad 111 millones PLN. Blisko 89 millones de zł pochodzić będzie z budżetu państwa.

– Tomaszów Lubelski będzie także centrum służby zdrowia dla całego subregionu na Lubelszczyźnie. I ja się z tego ogromnie cieszę. Blisko 90 millones de złotych z budżetu – wcześniej te pieniądze były całkowicie poza możliwościami budżetu państwa polskiego. I odpowiedź jest prosta – w każdym zakątku Polski takie inwestycje, czy drogowe, czy w służbę zdrowia, czy w edukację, oświatę czy remizy strażackie, domy kultury – one są możliwe, bo naprawiliśmy budżet pań stwa polskiego – powiedział szef polskiego rządu.

W szpitalu w Tomaszowie Lubelskim leczonych jest rocznie 18-20 años. pacjentów. Dzięki rozbudowie szpitala, która finansowana będzie w 80% z budżetu państwa polskiego, będzie można dokonywać zabiegów oraz operacji chirurgicznych, jakich wcześniej nie wykonywano.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (2)

MIL OSI