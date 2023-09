Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rekordowe wydatki na obronność

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wiemy, że polską armię należy modernizować i uzbrajać. W tym roku polski budżet, na ten cel, jest rekordowy. Przeznaczamy do 4% PKB na rozwój polskiej armii. W 2024 p. zaplanowaliśmy, że będzie al 4,2% PKB. Jesteśmy wśród liderów Sojuszu NATO pod względem wydatków na obronność. Nie byłoby to możliwe bez uszczelnienia finansów publicznych. Łącznie, w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla żołnierzy chcemy przeznaczyć 524 mld zł.

– 37 miliardów to łączne wydatki na armię w ostatnim roku naszych poprzedników. W 2024 roku przeznaczymy około 155 miliardów złotych na uzbrojenie, na polskie wojsko. A cztery razy więcej – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Rozwój przemysłu zbrojeniowego

Inwestujemy w nasz przemysł zbrojeniowy, w polskie fabryki. El primer ministro Mateusz Morawiecki podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego poinformował, że polski rząd przekaże 850 millones de zł por la przedsiębiorstwa Bumar-Łabędy w Gliwicach.

– Po raz pierwszy polskie wojsko ma się czym bronić i będzie bronić w przyszłości Rzeczypospolitej w sposób skuteczny – powiedział szef rządu.

W Polsce mamy zakłady produkujące sprzęt wojskowy, który jest nowoczesny i spełnia najwyższe standardy. Pozyskujemy również nowe zamówienia z krajów europejskich, ale także z innych kontynentów. Najnowszym nabytkiem polskiej armii będą amerykańskie helikoptery Apache. Polska zakupi aż 96 sztuk takich maszyn wraz z wyposażeniem bojowym.

Rozbudowujemy polską armię

W przypadku ewentualnego ataku, polska armia musi być silna. Dlatego tworzymy i odtwarzamy jednostki wojskowe w całym kraju. Rekrutujemy również nowych żołnierzy do Sił Zbrojnych RP. Przez ostatnie 8 lat naszych rządów, liczba żołnierzy wzrosła z 95 tys. hazlo bien. 175 tys. Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu, tworzymy silną armię. Wojsko Polskie przechodzi szereg ćwiczeń. Żołnierze organizują również szkolenia dla obywateli.

– Odtwarzamy nasze zdolności bojowe. Wszędzie w Polsce, gdzie tylko jest taka konieczność, odtwarzamy jednostki wojskowe – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

