Финансовые новости: Сводная таблица предложений и замечаний по проекту указания Банка России

Публичное обсуждение Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения Сводная таблица предложений и замечаний по проекту указания Банка России «О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33.11 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования» Проект указания Банка России «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2021 года № 6037-У» Проект указания Банка России «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2022 года № 6316-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 11 мая 2021 года № 5790-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 ноября 2015 года № 3862-У «О порядке осуществления выплаты выкупной суммы или ее передачи в соответствующий негосударственный пенсионный фонд» Проект указания Банка России «О внесении изменения в приложение к Указанию Банка России от 15 декабря 2014 года № 3482-У «О форме реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П» Проект указания Банка России «О признании утратившим силу Указания Банка России от 17 мая 2014 года № 3257-У «О порядке, форме и сроке направления в Пенсионный фонд Российской Федерации отчета государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов» Проект указания Банка России «О неприменении приказа Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 7 февраля 2000 года № 7 «Об утверждении нормативных размеров пенсионных и страхового резервов» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2022 года № 6270-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года № 5968-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, к объему и содержанию предоставляемой информации о договоре добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации» Сводная таблица предложений и замечаний по проекту указания Банка России «О порядке и срокам передачи информации оператору автоматизированной информационной системы страхования лицами, осуществлявшими функции операторов автоматизированных информационных систем до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 594-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания автоматизированной информационной системы страхования»

