Финансовые новости: О проведении 11 сентября 2023 года размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R ПАО “Сбербанк России”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R (Дополнительный выпуск №1) ПАО “Сбербанк России”:

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Наименование ценной бумаги биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R (Дополнительный выпуск №1) Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-498-01481-B-001P от 30.08.2023 года Дата начала размещения 11 сентября 2023 г. Дата начала торгов 11 сентября 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Объем выпуска (в валюте номинала) 1 500 000 000 Торговый код RU000A103VP2 ISIN код RU000A103VP2 Дата окончания размещения 11 сентября 2023 г. Цена размещения Устанавливается равной 850.00 (Восемьсот пятьдесят) рублей за одну Биржевую облигацию Дополнительного выпуска №1, что соответствует 85,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1. Код расчетов Z0 Дополнительные условия НКД не рассчитывается Андеррайтер АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ) Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

? период сбора заявок: 10:00 – 15:00;

? период удовлетворения заявок: 15:15 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.



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