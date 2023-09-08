Финансовые новости: О проведении 11 сентября 2023 года размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R ПАО “Сбербанк России”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R (Дополнительный выпуск №1) ПАО “Сбербанк России”:
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R (Дополнительный выпуск №1)
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-498-01481-B-001P от 30.08.2023 года
|Дата начала размещения
|11 сентября 2023 г.
|Дата начала торгов
|11 сентября 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|1 500 000 000
|Торговый код
|RU000A103VP2
|ISIN код
|RU000A103VP2
|Дата окончания размещения
|11 сентября 2023 г.
|Цена размещения
|Устанавливается равной 850.00 (Восемьсот пятьдесят) рублей за одну Биржевую облигацию Дополнительного выпуска №1, что соответствует 85,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1.
|Код расчетов
|Z0
|Дополнительные условия
|НКД не рассчитывается
|Андеррайтер
|АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ)
|Время проведения торгов в дату начала размещения
|Время проведения торгов:
? период сбора заявок: 10:00 – 15:00;
? период удовлетворения заявок: 15:15 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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